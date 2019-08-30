Американец поразил пользователей Сети очень длинным пальцем

Двадцатилетний студент из США Джейкоб Пина удивил пользователей соцсетей очень длинным большим пальцем. Свои фотографии и видеозаписи он выкладывает в Instagram и TikTok.

«Когда люди видят мой большой палец, они сходят с ума и пытаются померить его рядом со своим», — цитирует американца Newshub.

По словам юноши, длина его пальца составляет 13 см. Пина отмечает, что «понятия не имеет», с чем связана такая аномалия, однако с удовольствием демонстрирует свой палец окружающим и гордится им.

Так, на странице молодого человека в TikTok уже почти 150 тыс. подписчиков и более 2 млн лайков.

24 июля сообщалось, что самый крупный в мире валенок, который создала художница из Петербурга Валерия Лошак, будет соревноваться с популярным аккаунтом куриного яйца в Instagram в количестве поставленных им лайков.