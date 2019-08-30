Американец поразил пользователей Сети очень длинным пальцем
Двадцатилетний студент из США Джейкоб Пина удивил пользователей соцсетей очень длинным большим пальцем. Свои фотографии и видеозаписи он выкладывает в Instagram и TikTok.
«Когда люди видят мой большой палец, они сходят с ума и пытаются померить его рядом со своим», — цитирует американца Newshub.
Публикация от 𝒥𝒶𝒸𝑜𝒷 (@jacobisded) 28 Авг 2019 в 8:55 PDT
По словам юноши, длина его пальца составляет 13 см. Пина отмечает, что «понятия не имеет», с чем связана такая аномалия, однако с удовольствием демонстрирует свой палец окружающим и гордится им.
Так, на странице молодого человека в TikTok уже почти 150 тыс. подписчиков и более 2 млн лайков.
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