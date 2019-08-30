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Пожилая американка заснула в машине, а проснулась на дороге

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Фото: Global Look Press/Nicolas Economou
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Пожилая американка уснула в своей машине, а проснулась на дороге. Автомобиль, предположительно, угнали, сообщает в четверг, 29 августа, телеканал 6abc.

Инцидент произошел в населенном пункте Хэмилтон в округе Мерсер, штат Нью-Джерси. Звонок в полицию поступил в четверг в 04:10 по местному времени (11:10 мск).

Когда правоохранители приехали на место, 80-летняя женщина рассказала им, что заснула внутри своего авто накануне вечером около 21:00. Проснулась она на дороге, а машина пропала.

Американка сообщила, что не помнит, что с ней могло произойти. Полицейские зафиксировали у нее на лице незначительные травмы.

«Она не знала, как попала туда. Она не помнила ничего, кроме того, что машина в которой она находилась до этого, пропала», — рассказал представитель полиции Марк Хоран.

Позже угнанный автомобиль удалось отыскать. Он обнаружился в городе Трентон в том же штате. Как отмечается, правоохранители пока не проводили никаких задержаний.

Ранее в августе эксперты назвали самые незащищенные от угона автомобили. Оказалось, что наиболее уязвимая система безопасности — у кроссовера DS 3 Crossback.

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