Американец нашел алмаз весом 2,12 карата во время прогулки в парке

Посетитель парка «Алмазный кратер» в американском штате Арканзас нашел алмаз весом 2,12 карата. 36-летний учитель из штата Небраска Джош Лэник признался, что пока не планирует продавать драгоценный камень, сообщает CNN.

По словам Лэника, он приехал в «Алмазный кратер» вместе с семьей. Во время двухчасовой прогулки по парку мужчина увидел на земле любопытный камешек, который ярко блестел.

«Когда я его подобрал и покатал в руке, то понял, что у него нет острых граней», — рассказал мужчина.

После этого он положил камень в сумку, а на обратном пути из парка всей семьей они отправились в местный центр находок, где эксперт подтвердил, что это действительно алмаз. При этом специалист отметил, что камень является самым крупным из всех найденных в «Алмазном кратере» в 2019 году.

Парк «Алмазный кратер» располагается на месте потухшего вулкана. С 1906 года на этом месте нашли более 75 тыс. драгоценных камней.

В мае шахтеры на одном из месторождений на Урале нашли огромный изумруд, вес которого составляет 1,6 кг.