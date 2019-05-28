Изумруд весом 1,6 кг нашли на Урале впервые за 30 лет

Огромный изумруд, вес которого составляет 1,6 кг, нашли шахтеры на одном из месторождений на Урале. Находка стала крупнейшей за последние 30 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информационной политики губернатора региона.

«Изумруд весом более 2 кг был обнаружен в 1990 году. С тех пор самым большим был камень, найденный в 2018 году», — отметили в департаменте. Вес находки тогда составил 1,54 кг.

Самородок обнаружили рабочие АО «Мариинский прииск» во Свердловской области. Драгоценный камень извлекли с 260-метровой глубины. Минерал попадает под вторую категорию по цвету — «зеленый», а по сорту его отнесли к третьей из-за природных трещин, которые есть в камне.

Оценочная стоимость изумруда вместе с россыпью драгоценных камней, добытых на прииске ранее, составляет 32 млн рублей. Выручку от продажи собираются направить на развитие производства.

Потенциальный покупатель уже проявил себя, отметили в пресс-службе прииска. Известно, что он не относится к Гохрану, у которого есть приоритетное право на скупку камней и самородков у добывающих компаний.

Стоимость самого изумруда, найденного в мае, не называется, так как его покупают вместе с россыпью, отметили представители предприятия.

Месторождение в поселке Малышева, где добыли изумруд, является уникальным для России. Долгое время здесь добывали берилл и руду редких металлов, которые шли на нужды атомной и оборонной промышленности, сообщает телеканал «360».

В настоящее время Малышевским рудником владеет собственник. 100% компании принадлежат Калининградскому янтарному комбинату (предприятие «Ростеха»). На прииске ежегодно перерабатывают порядка 94 тыс. т руды и добывают 150 кг изумруда, 15 кг александрита и свыше 5 т берилла.

24 мая стало известно, что у бывшего кандидата в президенты Гвинеи от партии зеленых Мари-Мадлен Диубате украли в Париже бриллиант стоимостью €45 млн.