Прямой эфир

Бриллиант стоимостью €45 млн украли у гвинейского политика в Париже

0
Фото: Global Look Press/Julien Hortolland
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бриллиант стоимостью €45 млн украли у бывшего кандидата в президенты Гвинеи от партии зеленых Мари-Мадлен Диубате в Париже. Об этом сообщила французская радиостанция France Bleu.

Инцидент произошел в отеле Warwick. Политик встретилась с двумя людьми, которые представились экспертами-геммологами из России с большим опытом в области драгоценных камней.

Бриллиант злоумышленники оценили в €45 млн и даже выдали политику сертификат, однако, когда она отвлеклась, заменили камень подделкой. Мужчины успели скрыться до того, как Диубате поняла, что ее обманули.

5 апреля раритетное кольцо с бриллиантом в 40 карат было украдено в Париже. Оно принадлежало жене потомка императора Наполеона III и оценивается в сумму более €1 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Найден алмаз самого необычного цвета
Леди Гага пришла на «Оскар» в бриллиантовом ожерелье за $30 млн

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017