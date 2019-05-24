Бриллиант стоимостью €45 млн украли у гвинейского политика в Париже

Бриллиант стоимостью €45 млн украли у бывшего кандидата в президенты Гвинеи от партии зеленых Мари-Мадлен Диубате в Париже. Об этом сообщила французская радиостанция France Bleu.

Инцидент произошел в отеле Warwick. Политик встретилась с двумя людьми, которые представились экспертами-геммологами из России с большим опытом в области драгоценных камней.

Бриллиант злоумышленники оценили в €45 млн и даже выдали политику сертификат, однако, когда она отвлеклась, заменили камень подделкой. Мужчины успели скрыться до того, как Диубате поняла, что ее обманули.

5 апреля раритетное кольцо с бриллиантом в 40 карат было украдено в Париже. Оно принадлежало жене потомка императора Наполеона III и оценивается в сумму более €1 млн.