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Леди Гага пришла на «Оскар» в бриллиантовом ожерелье за $30 млн

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Фото: REUTERS/Danny Moloshok
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Американская певица Леди Гага пришла на церемонию вручения премии «Оскар» в ожерелье с одним из крупнейших в мире бриллиантов за $30 млн. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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Как пишет «Газета.ру», исполнительница дополнила ожерелье парой серег с яркими желтыми и белыми бриллиантами. Украшения выполнены из платины и желтого золота.

Отмечается, что бриллиант принадлежит компании Tiffany & Co и является одним из самых больших желтых бриллиантов в мире. Его обнаружили в Южной Африке в 1877 году, его вес составлял 288 карат. В 1878 году его приобрел основатель ювелирной компании Чарльз Тиффани. В том же году после обработки бриллиант получил 82 грани и весил 128,54 карата. По оценкам ювелиров, стоимость драгоценного камня составляет порядка $30 млн. Есть и такие, кто утверждает, что бриллиант бесценен, сообщает телеканал «360».

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на телеканал ABC, последний раз бриллиант надевала Одри Хепберн для рекламного снимка к фильму «Завтрак у Тиффани» в 1961 году. Ни одна звезда не появлялась с этим украшением на вручении награды, бренд сделал исключение для Леди Гаги. Уточняется, что ожерелье создавалось больше года и состоит из 481 камня.

Леди Гага удостоилась премии «Оскар» за песню Shallow к фильму «Звезда родилась». Церемония вручения прошла 24 февраля в Лос-Анджелесе. Премию «Оскар» за лучший фильм года получила «Зеленая книга», а лучшим режиссером назвали Альфонсо Куарона.

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