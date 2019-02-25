Рами Малек упал со сцены во время вручения премии «Оскар»

Актер Рами Малек, сыгравший солиста группы Queen Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», поскользнулся и упал со сцены, когда спускался в зрительный зал после получения премии «Оскар» в номинации «Лучший актер». Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает издание Los Angeles Times.

Отмечается, что на помощь ему сразу поспешили врачи, однако никаких серьезных травм Малек не получил. По мнению издания, обладатель «Оскара» сильно разволновался, когда услышал свое имя, из-за чего и не смог удержаться на ногах.

Из-за случившегося Рами Малек пропустил традиционную фотосессию с другими обладателями кинопремии.

О победе Малека в номинации «Лучший актер» сообщалось ранее 25 февраля. Фильм с его участием «Богемская рапсодия», представленный в пяти номинациях, также получил статуэтку за работу со звуком.