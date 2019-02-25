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LA Times назвала случайностью победу «Зеленой книги» на премии «Оскар»

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Фото: Capella Film
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Картина Питера Фаррелли «Зеленая книга» является худшим фильмом, получившим главную премию «Оскар» со времен «Столкновения» в 2005 году, а ее победа — «катастрофическая случайность». Об этом в своей статье пишет газета Los Angeles Times.

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Автор материала выразил надежду, что награждение «Зеленой книги» станет последней уступкой киноакадемии США той части «белой киношной аудитории», которая все еще верит, что на их условиях должны вестись все разговоры про истории справедливости и прогресса.

LA Times отмечает, что «Зеленая книга» является хорошей картиной, однако, по мнению издания, нельзя было объявлять ее лучшим кинематографическим достижением года на фоне «более достойных альтернатив», среди которых фильмы «Черный клановец» Спайка Ли, «Простите за беспокойство» Бутса Райли и «Черная пантера» Райана Куглера.

Ранее 25 февраля сообщалось, что фильм «Зеленая книга» завоевал главную премию «Оскар». Картина стала лучшим фильмом года по версии киноакадемии США. Трансляцию 91-й церемонии вручения премии «Оскар» вел телеканал ABC.

Картина боролась за звание лучшей с такими фильмами, как «Рома», «Фаворитка», «Черная пантера», «Власть», «Черный клановец», «Звезда родилась» и «Богемская рапсодия». Главным фаворитом на победу считалась мексиканская кинолента «Рома», которая 11 февраля стала лучшим фильмом по версии BAFTA.

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