«Рома» стал лучшим фильмом по версии BAFTA

В Великобритании объявили победителей премии BAFTA, сообщает 11 февраля «РИА Новости».

Лауреатом в номинации «Лучший фильм» стала картина «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.

Ранее картина уже получила два «Золотых глобуса» и «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Помимо этого, фильм номинировали на «Оскар» в 10 категориях. Сам Куарон удостоился за этот фильм главной награды Гильдии режиссеров США, а также был признан лучшим режиссером по версии BAFTA.

Мировая премьера фильма состоялась в августе прошлого года. Фильм посвящен истории мексиканской семьи, жившей в 1970-х годах в элитном районе Мехико Рома.

Историческая лента «Фаворитка» режиссера Йоргоса Лантимоса была удостоена премии BAFTA как лучший британский фильм. Актрисы Оливия Колман и Рэйчел Вайс получили за этот фильм премию в номинациях «Лучшая женская роль» и «Лучшая женская роль второго плана».

Премию в номинации «Лучшая мужская роль» взял Рами Малек, сыгравший Фредди Меркьюри в киноленте «Богемская рапсодия», пишет RT.

7 февраля сообщалось, что режиссера фильма «Богемская рапсодия» Брайана Сингера исключили из номинантов премии Британской академии кино- и телевизионных искусств BAFTA из-за обвинений в сексуальных домогательствах. По мнению руководства BAFTA, подобное поведение неприемлемо и несовместимо с ценностями британской киноакадемии.