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Экс-невеста солиста группы Queen заработала на «Богемской рапсодии» $51,3 млн

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Фото: Getty Images/Dave Hogan
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Бывшая возлюбленная солиста группы Queen Фредди Меркьюри Мэри Остин получила £40 млн ($51,3 млн) за фильм «Богемская рапсодия», пишет Unilad.

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При этом сама Остин в съемках не участвовала, однако дала согласие на создание проекта. Роль невесты рокера сыграла 24-летняя актриса Люси Бойнтон.

Меркьюри завещал гражданской жене 50% своих будущих доходов от произведений, связанных с его именем. После смерти родителей участника группы Queen размер этих авторских отчислений увеличился до 75%.

Также Мэри Остин достался особняк певца с 28 комнатами стоимостью £20 млн ($25,6 млн) на западе Лондона. Там же собрана его коллекция произведений искусства и роскошных предметов мебели Людовика XV.

7 января сообщалось, что «Богемская рапсодия» американского режиссера Брайана Сингера получила престижную премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм». Кассовые сборы кинокартины, повествующей о группе Queen, составили почти £600 млн ($769,5 млн). В ноябре она возглавила российский прокат, собрав за четыре дня 245,7 млн рублей.

Британский певец парсийского происхождения Фредди Меркьюри скончался в возрасте 45 лет от бронхопневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции и СПИДа. Он является автором таких хитов группы Queen, как Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Seven Seas of Rhye, Somebody to Love, We Are the Champions.

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