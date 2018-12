Элтон Джон рассказал о последних днях Меркьюри

Британский певец Элтон Джон рассказал в своей книге Love is the Cure: On Life, Loss, and the End of AIDS («Любовь — это исцеление: О жизни, потере и конце СПИДа») о подробностях последних дней жизни фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри. Об этом сообщает Daily Mail.

Джон узнал о болезни друга в 1987 году, вскоре после того, как врачи поставили диагноз. По словам артиста, он был «опустошен», когда Меркьюри сообщил ему новость. В книге он описывает, как ухудшалось состояние музыканта, когда болезнь прогрессировала.

Автор отметил, что его восхищала сила воли фронтмена Queen, который даже в такой ситуации «думал о родных». Он также рассказывает о подарке, который Меркьюри сделал ему незадолго до того, как его не стало. Это была картина художника Генри Скотта Тука.

Британский певец персийского происхождения Фредди Меркьюри скончался в возрасте 45 лет в 1991 году от от бронхопневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции и СПИД. Он является автором таких хитов группы Queen, как Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Seven Seas of Rhye, Somebody to Love, We Are the Champions.

Фильм «Богемская рапсодия», рассказывающий о группе Queen и жизни Фредди Меркьюри, в ноябре этого года возглавил российский прокат, собрав за четыре дня 245,7 млн рублей.