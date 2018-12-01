Книга жены Обамы с критикой Трампа стала бестселлером в США

В США и Канаде за две недели продали больше половины тиража книги бывшей первой леди США Мишель Обамы под названием «Становление».

За первые 15 дней со старта продаж в этих двух странах было продано более 2 млн экземпляров из 3,4 млн изданных копий, пишет The Washington Post. Отмечается, что книга стала бестселлером. При этом экземпляров в твердом переплете было продано больше, чем какой-либо другой книги в 2018 году.

Мемуары жены Барака Обамы переведены на 31 язык и также продаются в Австралии, Великобритании, Франции, Германии и многих других странах. В книге супруга бывшего президента США рассказывает об отношениях с мужем, а также о том, за что она недолюбливает действующего американского лидера Дональда Трампа.

31 октября сообщалось, что Обама приобрел права на экранизацию книги Майкла Льюиса «Пятый риск». Произведение является сборником интервью чиновников ряда департаментов Белого дома о переходном периоде между администрациями Обамы и Трампа. Супруги Обама экранизируют книгу для Netflix.



