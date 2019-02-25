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Альфонсо Куарон завоевал «Оскар» как лучший режиссер

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Альфонсо Куарон, снявший фильм «Рома», получил «Оскар» как лучший режиссер. В рамках 91-й церемоний вручения премий Американской киноакадемии проходила в Лос-Анджелесе 25 февраля.

Награду Куарону вручил его соотечественник Гильермо дель Торо.

Картина «Рома» уже получила «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм», а сам Куарон получил статуэтку как лучший оператор также за этот фильм.

На церемонии в частности также названы лучший актер, им стал исполнитель роли Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия» Рами Малек.

Оливия Колман завоевала «Оскар» в категории «Лучшая актриса».

Также за лучшую оригинальную песню «Оскара» получила Леди Гага.

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