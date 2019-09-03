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Помешавший сбежать щенку пес прославился в Сети

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Фото: youtube.com
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Пес, который пытался предотвратить побег щенка из клетки, стал звездой в Сети. Забавное видео с тремя собаками опубликовал во вторник, 3 сентября, телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как щенок почти вылезает из клетки, но тут его пытается удержать собака породы акита-ину. Взрослый пес лапой придерживает малыша, не давая ему выбраться на свободу. При этом третья собака просто наблюдает за происходящим.

Видеозапись набрала более 13 тыс. лайков на портале Reddit.

Ранее еще одна собака прославилась в интернете, объявив бойкот своей хозяйке, не желая продолжать прогулку. Питомец лег посреди тротуара, отказавшись идти.

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