Ленивая собака объявила бойкот своей хозяйке и стала звездой Сети

Пользовательница Twitter Стеф Хаберман опубликовала видео с собакой, объявившей бойкот своей хозяйке и не желавшей продолжать прогулку. По словам автора ролика, пес лег прямо посреди тротуара в Нью-Йорке и отказывался идти дальше.

«Вот собака, которую я встретила вчера. Она хорошая, но не хотела больше гулять», — подписала ролик девушка.

Хаберман отметила, что опубликовала ролик в страшный для США день — 4 августа в трех американских городах произошла стрельба.

«Это видео с собаками сейчас имеет более миллиона просмотров, что означает, что в эти ужасные дни я заставила миллион людей улыбнуться», — написала девушка.

Сейчас ролик набрал уже более 3,4 млн просмотров.

4 августа в техасском Эль-Пасо молодой человек открыл огонь в торговом центре, в результате 22 человека погибли, 25 попали в больницы. Второй инцидент произошел в ночь на воскресенье в Дейтоне (штат Огайо). В результате девять человек погибли, 32 человека пострадали. Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (Иллинойс). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.