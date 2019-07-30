Утвержден список опасных пород собак

В России утвердили список потенциально опасных пород собак. В перечень вошли: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бэндог, волкособачьи гибриды, гуль донг, питбульмастиф и северокавказская собака. С 1 января 2020 года выгул собак опасных пород без намордника и поводка будет запрещен.