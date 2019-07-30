Российская кинологическая федерация оценила список потенциально опасных собак

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев положительно оценил сокращение списка потенциально опасных пород собак до 12.

Ранее 29 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 потенциально опасных пород собак. В документе отмечается, что эти виды обладают «генетически детерминированными качествами агрессии и силы» и представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.

Также это собаки, используемые для травли, и собаки аборигенных пород, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены.

«Если и говорить об «опасных породах» к их числу могут быть отнесены только те, в которых не велась селекция по признаку отсутствия агрессии к человеку. Поэтому породы, которые развивают в рамках РКФ и Международной кинологической федерации, не могут и не должны быть в «черном списке», — отметил Голубев.

С 1 января 2020 года запрещается выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от его места, за исключением огороженной территории, принадлежащей их владельцу.

В свою очередь, президент РКФ заявил, что организация обратится к государственным властям с просьбой о помощи в обустройстве мест для выгула и дрессировочных площадок.

Ранее в июле сообщалось, что ряд профильных министерств в России предложил расширить перечень потенциально опасных пород собак до 35 пунктов с 13.

В марте МВД собиралось внести в список 69 пород собак, которых нельзя будет выгуливать без поводка и намордника, однако позже сократило его до 13 позиций из 12 пород и отдельного пункта для метисов.