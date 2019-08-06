В Германии мигрант покусал полицейского и служебную собаку

В немецком Ротвайле полиция задержала мигранта с ножом, который агрессивно вел себя с прохожими. При этом во время задержания 28-летний мужчина укусил правоохранителя и служебную собаку, пишет Germania.one.

Инцидент произошел 2 августа на фестивале. Отмечается, что мужчина укусил женщину-полицейского и попытался сбежать. Однако за ним бросилась служебная собака, которую мигрант также несколько раз укусил. При этом он нанес травмы еще двум сотрудникам полиции. Однако общими усилиями агрессивного мужчину удалось задержать.

Ему предъявлены обвинения в в нападении и сопротивлении при задержании.

В апреле прошлого года сообщалось, что российская туристка покусала полицейских и разбила головой стекло машины в Дубае.