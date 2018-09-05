Охранник заподозрил посетителя магазина в краже и жестоко избил его
В Сети появилось видео с избиением посетителя в столичном магазине «Пятерочка». Охранник набросился на мужчину с кулаками, когда тот отказался показать содержимое своего пакета.
По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел 3 сентября на улице Вешняковской в Москве.
Как сообщают журналисты, охранник заподозрил покупателя в краже.
«Какого... ты воруешь, собака?» — прокричал он.
После этого охранник попросил показать содержимое пакета, на что получил отказ. Тогда мужчина толкнул покупателя, а чуть позже повалил его на пол, ударив спиной о корзинки для продуктов, и нанес несколько ударов в лицо.
Позже выяснилось, что избитый мужчина ничего не украл.
В июне в Тюмени покупательница супермаркета избила кассира замороженной курицей. Пострадавшая была госпитализирована с сотрясением мозга.