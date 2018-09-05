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Охранник заподозрил посетителя магазина в краже и жестоко избил его

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Фото: РЕН ТВ
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В Сети появилось видео с избиением посетителя в столичном магазине «Пятерочка». Охранник набросился на мужчину с кулаками, когда тот отказался показать содержимое своего пакета. 

По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел 3 сентября на улице Вешняковской в Москве.

Как сообщают журналисты, охранник заподозрил покупателя в краже.

«Какого... ты воруешь, собака?» — прокричал он.

После этого охранник попросил показать содержимое пакета, на что получил отказ. Тогда мужчина толкнул покупателя, а чуть позже повалил его на пол, ударив спиной о корзинки для продуктов, и нанес несколько ударов в лицо.

Позже выяснилось, что избитый мужчина ничего не украл.

В июне в Тюмени покупательница супермаркета избила кассира замороженной курицей. Пострадавшая была госпитализирована с сотрясением мозга.

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