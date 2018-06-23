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Покупательница тюменского супермаркета избила кассира курицей

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Фото: Depositphotos/lightpoet
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В Тюмени покупательница супермаркета избила кассира замороженной курицей. Пострадавшая госпитализирована с сотрясением мозга.

Как сообщает Пятый канал, покупательница была недовольна тем, что птица оказалась замороженной, а не охлажденной. На видео, снятом камерами наблюдения, видно, как женщина вместе с маленькой дочкой выкладывает на транспортер покупки из тележки. После этого она набрасывается на сотрудницу магазина. Оттаскивать ее приходится охраннику и нескольким другим работникам супермаркета. Судя по униформе продавцов магазин относится к сети «Пятерочка».

Местный портал Tyumen Times уточняет, что нападавшая была пьяна и на нее написали заявление в полицию.

22 мая в Люберецком районе Подмосковья покупатель магазина во время конфликта с другим посетителем несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован. Причины ссоры между мужчинами не сообщаются.

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