Мужчина устроил стрельбу в подмосковном магазине

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в магазине «Пятерочка» в поселке Октябрьский Люберецкого района Московской области. Об этом сообщает региональный главк МВД.

По информации правоохранителей, у злоумышленника был при себе травматический пистолет. В ходе конфликта, он выстрелил несколько раз в своего оппонента, причинив ему телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется поиск преступника.

19 мая в Сунженском районе Ингушетии двое мужчин погибли в ходе бытового конфликта со стрельбой. Один из участников произошедшего застрелил своего оппонента, а в ответ родственники погибшего нанесли нападавшему несколько ножевых ранений, от которых он скончался.