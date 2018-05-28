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Сотрудники магазина на Новом Арбате избили покупателя тележкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотрудники сетевого супермаркета, располагающегося в центре Москвы, избили и ограбили посетителя. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу.

Инцидент произошел в магазине, который находится на Новом Арбате. По словам пострадавшего, несколько сотрудников магазина избили его тележкой и предметом, похожим на электрошокер. Затем они похитили его денежные средства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору», сообщает «РИА Новости».

Полицейские установили всех подозреваемых — ими оказались приезжие в возрасте от 21 до 35 лет, которые работали в магазине контролерами торгового зала.

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