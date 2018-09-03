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Неизвестный избил посетителей гей-клуба в Екатеринбурге

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Reporters
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Неизвестный мужчина напал на посетителей гей-клуба «Вавилон», расположенного в одном из торговых центров Екатеринбурга.

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Сперва злоумышленник стал оскорблять матом нескольких молодых людей и девушек, стоявших возле заведения. Он обвинял молодежь в нетрадиционной сексуальной ориентации. Когда одна из девушек ответила ему в той же манере, мужчина кинулся в драку.  

«Он был пьяный. Он начал всех бить, не знаю, сколько человек еще пострадало. Помню только, что видела и других упавших людей», — рассказала порталу Ura.ru пострадавшая.

По ее словам, мужчину успели сфотографировать, однако «полиция не ищет его».  

Ранее в августе появилась информация, что в поселке Яблоневый Ульяновской области согласовали первый в России гей-парад. Однако местные власти сказали, что «никаких гей-парадов у нас не будет».

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