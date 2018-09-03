Неизвестный избил посетителей гей-клуба в Екатеринбурге

Неизвестный мужчина напал на посетителей гей-клуба «Вавилон», расположенного в одном из торговых центров Екатеринбурга.

Сперва злоумышленник стал оскорблять матом нескольких молодых людей и девушек, стоявших возле заведения. Он обвинял молодежь в нетрадиционной сексуальной ориентации. Когда одна из девушек ответила ему в той же манере, мужчина кинулся в драку.

«Он был пьяный. Он начал всех бить, не знаю, сколько человек еще пострадало. Помню только, что видела и других упавших людей», — рассказала порталу Ura.ru пострадавшая.

По ее словам, мужчину успели сфотографировать, однако «полиция не ищет его».

Ранее в августе появилась информация, что в поселке Яблоневый Ульяновской области согласовали первый в России гей-парад. Однако местные власти сказали, что «никаких гей-парадов у нас не будет».