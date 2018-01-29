Замдиректора «Пятерочки» получил срок за кражу колготок и алкоголя

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к условному сроку заместителя директора супермаркета «Пятерочка» за кражу женских колготок и нескольких бутылок алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

Суд установил, что в июне 2017 года мужчина дождался окончания работы магазина и похитил из него 11 пар женских колготок, четыре бутылки коньяка и четыре бутылки крепких настоек, а также пену для бритья. Не заплатив за товар, мужчина покинул магазин. Общая сумма похищенных товаров оценивается в 2,7 тыс. рублей.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком один год. С решением суда подсудимый полностью согласился.