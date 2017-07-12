Прокуратура Омской области организовала проверку после статей в СМИ о том, что женщине якобы пришлось уволиться из супермаркета «Пятерочка» из-за отказа «скинуться на подарок» руководству.

«Согласно публикациям, женщина уволилась после отказа «скидываться на подарок заместителю директора». Более того, до сих пор ей не выдана трудовая книжка и не произведен полный расчет», – говорится на сайте ведомства.

Проверять супермаркет теперь будут с привлечением специалистов Гострудинспекции.

Ранее СМИ сообщили, что в Омске женщина устроилась в супермаркет «Пятерочка» в начале июня еще до его открытия, а затем, проработав месяц кассиром, получила всего около 6 тыс. рублей.