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В Москве в результате конфликта со стрельбой пострадал человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве в результате конфликта на Окской улице мужчина получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 15 апреля.

Пострадавший 39-летний мужчина был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь. После произошедшего злоумышленник заперся в своей квартире, однако позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которым пришлось выломать дверь в его квартиру.

По информации телеканала, им оказался 46-летний житель столицы Дмитрий О., который на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже имел проблемы с законом.

Обстоятельства и причины конфликта устанавливаются.

12 апреля неизвестный открыл стрельбу по полицейским, приехавшим на вызов в одну из столичных квартир. Инцидент произошел в доме на Воронцовских прудах.

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