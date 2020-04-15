В Москве в результате конфликта со стрельбой пострадал человек

В Москве в результате конфликта на Окской улице мужчина получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 15 апреля.

Пострадавший 39-летний мужчина был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь. После произошедшего злоумышленник заперся в своей квартире, однако позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которым пришлось выломать дверь в его квартиру.

По информации телеканала, им оказался 46-летний житель столицы Дмитрий О., который на момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже имел проблемы с законом.

Обстоятельства и причины конфликта устанавливаются.

12 апреля неизвестный открыл стрельбу по полицейским, приехавшим на вызов в одну из столичных квартир. Инцидент произошел в доме на Воронцовских прудах.