Рожденная изоляцией: мигранты пробуют силы в наркоторговле

Потеря источников дохода вкупе с полулегальным статусом толкает иностранцев в ряды преступников. В руки полицейских стали все чаще попадать наркокурьеры-«кладмены» родом из ближнего зарубежья. Как карантин толкает гостей страны на кривую дорожку и чем грозит массовый уход иностранцев в уголовный мир, разбирались «Известия».

Опасная тенденция

Вот лишь несколько сюжетов из текущей криминальной хроники. В Твери сыщики задержали крупного наркокурьера из Средней Азии. При нем были найдены свыше 100 свертков, приготовленных для продажи через закладки. Ранее, в конце марта, вятские наркополицейские задержали двух уроженцев Средней Азии с крупной партией наркотиков, приготовленных для сбыта. Как установило следствие, иностранцы взяли заказ на закладку доз на территории Иваново и Республики Коми. При себе у сообщников находилось 1,3 кг синтетического наркотика.

Любопытную историю смены рода деятельности с легальной торговли сухофруктами в столице на реализацию героина в Костроме выслушали полицейские, поймавшие двух братьев из Средней Азии в конце марта. Оказалось, что бизнес на сладостях стал невыгодным для одного из родственников и он предпочел перебраться в провинцию по приглашению брата — в итоге у них изъяли 112 свертков запрещенного вещества.

н1 Во время задержания наркоторговцев в Костроме Фото: ГУ МВД России по Костромской области

Такие жизненные истории говорят о том, что в условиях кризиса, затронувшего и наркорынок (дилеры нуждаются в «кладменах»), за распространение берутся иностранцы. В сегодняшних реалиях это довольно рискованный бизнес, учитывая увеличившийся риск быть пойманным («Известия» писали об этой тенденции). Тем не менее многие мигранты из Средней Азии готовы рискнуть, чтобы прокормиться.

«Да, есть такая тенденция. Если раньше привлекались россияне, в том числе несовершеннолетние, граждане Украины и Белоруссии, то сегодня на службу к дилерам вербуются и выходцы из Средней Азии. Обычно жители этих республик имели отношение к сбыту героина, но сегодня они попадаются и с синтетикой», — говорит источник «Известий» в правоохранительных органах.

Пандемические настроения

Незаконный оборот наркотиков — лишь одна из «отраслей» криминального бизнеса, где могут усилить свои позиции мигранты. Существует опасение, что сложные экономические условия выживания и многочисленность приезжих из стран Средней Азии могут породить мощные этнические оргпреступные группировки. О том, что из себя представляет сообщество мигрантов и чем опасна эта сила в условиях текущей ситуации, «Известиям» рассказал бывший заместитель директора ФМС России, эксперт в области миграции Вячеслав Поставнин.

н2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— По приблизительным оценкам около 7 млн иностранцев находятся сейчас в России. Примерно 1,8 млн из них — это те, кто получил вид на жительство, имеют разрешение на временное проживание. И чуть больше 5 млн человек — те, кто приехал сюда для осуществления рабочей деятельности. Кто из трудовых мигрантов находится здесь легально, а кто нет — вопрос сложный. Система легализации мигрантов в России очень сложная и несовершенная. Я считаю, что у нас на сегодняшний день нет надежной информационной системы по учету иностранных граждан — ведь всех можно посчитать либо прямым способом, либо косвенно , — рассказывает Поставнин.

По его словам, за рубежом к этой проблеме подошли основательно. Например, европейские системы SIS-I и SIS-II, способные обрабатывать миллиарды запросов, или американские аналоги. Эти закрытые базы данных хранят даже психоповеденческие портреты иностранцев, когда-либо въезжавших в страну или пытавшихся въехать.

Автор цитаты Шенгенская информационная система SIS (англ. Schengen Information System) была разработала в рамках соглашения об общем визовом пространстве стран Западной Европы в 80-х годах и постепенно совершенствовалась и пополнялась. В SIS накапливалась и обрабатывалась информация о лицах, представляющих интерес для правоохранительных органов, тех, кому запрещен въезд на территорию стран Шенгенской зоны, и другая информация, позволяющая контролировать миграционные процессы. Также в базу внесены поддельные документы, о существовании которых известно правоохранительным органам стран – участниц соглашения. С апреля 2013 года все страны шенгенского соглашения перешли на SIS-II. Эта база содержит данные обо всех гражданах третьих стран, проживающих внутри Шенгенской зоны, пересекавших их границы либо получавших шенгенские визы.

н3 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Иностранцы имеют повышенную способность к самоорганизации, считает собеседник «Известий».

— Люди сталкиваются на чужбине с целым рядом трудностей: нужно раздобыть патент, найти работу. Они помогают друг другу на первоначальном этапе, когда новичкам не хватает денег. Всё это приводит к тому, что складывается организованная система. Такая структура может в нужный момент мобилизовать людей. Это мы, например, видели на Хованском кладбище (речь о массовых беспорядках при передела сфер влияния в похоронном бизнесе весной 2016 года. — «Известия»). В короткий срок мигранты смогли мобилизоваться и дали отпор серьезной группировке. О высокой степени мобилизации мигрантов говорит и пример с массовой дракой в ТЦ «Москва» в 2017 году. В беспорядках участвовали до тысячи человек — только задержанных было несколько сотен (СМИ давали цифры от 90 до 250 задержанных. — «Известия») , — говорит эксперт.

Эта способность к мобилизации, по мнению Поставнина, представляет большую опасность. Особенно в условиях чрезвычайных ситуаций, катаклизмов, затяжного карантина. Но положение ухудшится лишь в том случае, если власть потеряет контроль над ситуацией, к чему пока нет предпосылок.