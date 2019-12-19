Колись, студент: создан быстрый метод проверки на наркотики

Студентов нескольких вузов проверили на наличие наркотической зависимости с помощью психологического теста. Российские ученые модифицировали и расширили одну из самых эффективных в мире анкет на алкоголизм, дополнив её вопросами насчет употребления табака и наркотиков. В результате выяснилось, что почти половина студентов употребляла различные психоактивные вещества, а 5% — пробовали наркотики. Эта цифра в 80 раз больше, чем полученная ранее при добровольном тестировании подростков в школах Московской области (0,06%). По словам авторов работы, разработанный метод представляет собой точный и малозатратный вариант психологической диагностики, который дает возможность охватить большой процент населения.

Добровольное непризнание

По приказу Минобрнауки России школьники и студенты проходят добровольное тестирование на наркотики. Помимо сдачи медицинских анализов, оно включает заполнение письменной анкеты. По результатам такого исследования, проведенного в 2018 году в Московской области, было выявлено всего 78 человек с наркотической зависимостью. Это 0,06% от почти 130 тыс. подростков, согласившихся на тестирование.

Ученые из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского предположили, что полученные цифры не соответствуют реальным, и решили провести свою проверку.

— Подобные осмотры проходят с использованием разных методов, в том числе лабораторных анализов, — рассказал старший научный сотрудник центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Федор Кутарев. — Однако есть проблемы. Во-первых, концентрация продуктов распада наркотических веществ может быть ниже чувствительности лабораторных приборов. В итоге исследователи получают множество ложно отрицательных результатов. Во-вторых, осмотр разрешено проводить только с согласия родителей. Вполне резонно, что люди, чей ребенок употребляет наркотики, отказываются от осмотра. И, наконец, лабораторные анализы проводят для поиска конкретных веществ, но с каждым годом их становится всё больше.

Много вопросов и к письменной части теста, так как единая форма анкеты на приверженность наркомании пока не утверждена. Кроме того, в тестирование не входят вопросы, касающиеся употребления алкоголя и табака, которые также представляют собой разновидности психоактивных веществ. Эту проблему исследователи также учли в своей работе.

Большая разница

Ученые центра им. В.П. Сербского модифицировали так называемый Мичиганский тест, оригинал которого направлен на выявление алкогольной зависимости. Этот опросник представляет собой один из старейших и наиболее точных скрининг-исследований, чья эффективность достигает 98%. Российские ученые внесли в анкету вопросы об употреблении табака и разных наркотических веществ, а также дополнили её проверкой на открытость.

— Этот тест позволил отсеять студентов, которые заведомо собирались соврать при ответах на вопросы, — сообщил главный научный сотрудник отдела клинической наркологии центра Сергей Игумнов. — Для заполнения анкеты мы попросили руководителей учебных заведений выделить нам по два часа времени. В исследовании участвовало несколько сотен студентов в возрасте от 16 до 20 лет. В итоге мы отобрали 327 из них. Тех, которые, согласно опроснику, стремились к доверительно-откровенному взаимодействию с окружающими и обладали высоким уровнем самокритичности.

По результатам теста оказалось, что 42% студентов с той или иной частотой принимали различные психоактивные вещества. Причем 12% из этой группы употребляли наркотики — то есть почти 5% от всех опрошенных студентов. Этот результат сильно противоречит проведенному по Московской области исследованию, согласно которому наркотики употребляло менее десятой доли процента всех проверенных.

Правда, полученные данные отражают долю употребляющих наркотики только среди тех студентов, которые не собирались скрывать правду при ответах на вопросы. Вполне вероятно, что в группе «отказников» нашлось бы больше зависимых молодых людей. И даже с учетом этого факта полученные цифры наглядно демонстрируют малую эффективность применяемого сейчас метода поиска наркозависимых подростков.

Группа риска

Также с помощью теста ученые оценили в баллах степень потенциальной наркотической зависимости опрошенных. Лишь у 17% студентов не нашли риска её появления на момент проведения исследования. Почти 13% учащихся нуждались в профессиональной консультации психиатров-наркологов, так как находились в группе высокого риска.

— Тестирование — вспомогательный метод в диагностике зависимости, хотя в данном исследовании результаты вполне могут соответствовать реальности, — сообщил заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии РУДН Александр Берёзкин. — Для более эффективного выявления употребления тех или иных психоактивных веществ необходимо проводить в школах и высших учебных заведениях регулярные медосмотры с возможностью лабораторного обследования. Даже сам факт наличия таких мероприятий может быть сдерживающим фактором, который во многих случаях приведет к отказу от алкоголя, табака и наркотиков. Сегодня проблема заключается в том, что такие проверки проходят только на добровольной основе. Это существенно затрудняет своевременное выявление находящихся в группе риска молодых людей и, соответственно, лишает их возможности получить квалифицированную помощь на ранних этапах развития зависимости, когда еще можно что-то сделать.

В пресс-службах Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы исследование центра В.П. Сербского не прокомментировали.

В дальнейшем ученые планируют расширить тестирование и модифицировать анкету-опросник, включив в неё и другие группы людей.