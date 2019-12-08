Подурнело: миллионы европейцев регулярно употребляют запрещенные препараты

Европейский центр мониторинга наркотиков (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction — EMCDDA) совместно с Европолом выпустил отчет о потреблении населением ЕС наркотических веществ. Как следует из документа, «жители ЕС тратят в год не менее €30 млрд на покупку наркотиков. Этот рынок является крупнейшим источником доходов организованной преступности в Европейском союзе». Почему европейцы подсаживаются на запрещенные препараты — разбирались «Известия».

Национальные приоритеты

Говоря о предпочтениях потребителей, авторы отчета подчеркивают, что наибольшим спросом пользуется каннабис в своих двух разновидностях — марихуане и гашише. На его долю приходится €11,6 млрд, или 39% всего оборота средств легального и нелегального наркорынка. Согласно исследованию, около 25 млн граждан Европы в возрасте от 15 до 64 лет употребляли гашиш и марихуану в прошлом году.

В тексте также отмечается, что «хотя по-прежнему преобладает спрос на каннабис в форме марихуаны или гашиша, увеличиваются и продажи продуктов, производимых с добавлением этого наркотика, например препаратов, которые используются для терапевтических целей или лекарственных средств, содержащих каннабидиол (КБД) или низкий уровень тетрагидроканнабинола (THC)».

yfhr 2500 кг кокаина, конфискованных национальной полицией Испании с судна Archangelos Фото: Getty Images/Rafa Samano/Cover

Главными воротами, через которые наркотики поступают в Европу из Азии, Африки и Америки, в отчете признаны Испания и Нидерланды. Причем первая из названных стран отдает предпочтение средствам, производимым из конопли, — как правило, они доставляются морем из Марокко. Нидерланды главный упор сделали на кокаине и героине. Такую специализацию нельзя считать раз и навсегда установленной: и в то, и в другое государство поступают иные типы наркосодержащих средств, но в значительно меньших объемах, чем «приоритетные». Неудивительно, что обе страны лидируют и по количеству изымаемых правоохранительными органами наркотиков.

После каннабиса следующим наиболее потребляемым наркотиком в Европе является кокаин с предполагаемым оборотом в €9,1 млрд в год и 4 млн европейских потребителей. Его потребление по-прежнему сконцентрировано на юге и западе континента, но, похоже, рынок расширяется: рекордный рост производства «порошка», зафиксированный в Латинской Америке, ведет к увеличению трафика в Европу.

Ввозят его в основном через всё те же Испанию и Нидерланды плюс Бельгию. Наибольшим же спросом «порошок» пользуется в Великобритании. «В Британии любят кокаин. Здесь потребляют больше кокаина, чем где-либо в Европе», — говорит специалист EMCDDA Жоао Матиас. В Великобритании в 2017–2018 годах 2,6% населения в возрасте 16–59 лет принимали порошковый кокаин (в отличие от крэк-кокаина, более мощного варианта препарата, который принимало 0,1% населения в тот же период) по сравнению с 2,4% в 2013–2014 годах, согласно данным британского МВД.

Эксперты предполагают, что дальше будет хуже. 6% из 16–24-летних британцев пробовали «белую смерть». « Вполне вероятно также, что цифры министерства внутренних дел, которые часто исключают студентов, заключенных и бездомных, недооценивают употребление кокаина, поскольку для этих групп, как правило, характерно незаконное потребление наркотиков выше среднего», — полагает The Guardian.

нарк Агенты службы Национального контроля за наркотиками Доминиканской Республики (DNCD) охраняют груз кокаина, найденного на судне, которое направлялось в Барселону Фото: TASS/Xinhua/Roberto Guzman

С 25-процентной долей рынка и €7,4 млрд ежегодных расходов третье место в списке потребляемых европейцами наркотиков занимают героин и другие опиаты (1,3 млн потребителей в ЕС в прошлом году). В основном опиаты поступают в ЕС по-прежнему через Балканы, хотя Европол указывает на увеличение объемов поставок с юга, главным образом через Суэцкий канал. Стоимость рынка амфетаминов, метамфетаминов и метилендиоксиметамфетамина (МДМА, известен также как «экстази») в ЕС оценивается примерно в €1,5 млрд в год (5% от общего объема). В прошлом году около 1,7 млн европейцев принимали амфетамины или метамфетамины, а 2,6 млн потребляли МДМА.

Производство этих веществ, подчеркивается авторами отчета, организовано в промышленном масштабе внутри Евросоюза и ориентировано как на внутреннее потребление, так и на экспорт. Новые технологии увеличивают чистоту продукта и позволяют снизить цены на них.

Снижение цены — одна из причин увеличения числа потребителей зелья. Косвенным свидетельством этого роста является информация из аналогичного отчета за 2018 год. Где сообщается, что «в 2016 году к специалистам по лечению от наркозависимости обратились 30,3 тыс. человек, что на 20% больше, чем в 2014 году».

По данным отчета EMCDDA за 2018 год, не менее 92 млн граждан стран Евросоюза (56 млн мужчин и 36 млн женщин) в возрасте от 15 до 64 лет «хотя бы раз в жизни пробовали запрещенные препараты.

Следы ведут в канализацию

Любопытны также содержащиеся в отчете результаты исследования на предмет содержания остатков наркотических препаратов в сточных водах европейских городов, представляющих 26 стран ЕС. За период с 2015 по 2017 год количество следов кокаина в канализации возросло в 26 городах из 31, где проводились замеры.

Самый высокий уровень следов кокаина был зафиксирован в Барселоне — 965 мг на 1000 жителей в день. В тройку ведущих вошли также Цюрих (934,4 мг) и Антверпен (822,9 мг). На последующих местах Сент-Галлен, Женева, Бристоль, Амстердам, Базель, Берн и Дортмунд. Самый низкий уровень следов «порошка» отмечен в Турку (4,7 мг). Если же на основе информации о содержании наркотиков в сточных водах городов делать выводы в целом о странах, то наибольшая концентрация кокаиновых остатков отмечена в Бельгии, Нидерландах, Испании и Великобритании, а в странах Восточной Европы наркоследов крайне мало.

нарк Фото: Depositphotos

Представляя отчет 2019 года, Димитрис Аврамопулос, европейский комиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства, заявил, что « организованные преступные группы быстро осваивают новые возможности для извлечения финансовой выгоды и всё чаще используют технологические и логистические инновации для транспортировки продуктов через международные границы. В то же время лекарства, содержащие наркостимуляторы, с каждым годом становятся всё более доступными для европейских потребителей, часто через социальные сети и интернет. Сегодняшний доклад еще раз доказывает, что незаконный рынок наркотиков по-прежнему представляет угрозу для здоровья и безопасности наших граждан. Мы будем и впредь неустанно работать с нашими государствами-членами и международными партнерами над укреплением нашей борьбы с наркотиками во всех ее аспектах на благо нашей молодежи, наших граждан, нашего общества».

Проигранная война

Сложно сказать, насколько эффективно европейские борцы с наркотиками будут осуществлять свою деятельность, ибо власти стран, где производится основное количество поставляемой в Европу «дури», работают как раз в другом направлении. Так, 30 января мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор на встрече с журналистами заявил, что «война против наркотиков больше не ведется, мы хотим мира». Позднее, когда ведущие информационные агентства разнесли по всему миру эту фразу мексиканского лидера, Обрадор попытался объяснить, что его не так поняли: он имел в виду, что против наркокартелей не будут проводиться войсковые операции, а темой борьбы с производителями, перевозчиками и распространителями займется Национальная гвардия.

yfhr Спецоперация антинаркотической полиции Колумбии Фото: Getty Images/César Mariño García/Pacific Press/LightRocket

В Колумбии, на долю которой приходится 70% общемирового производства кокаина, пошли значительно дальше. В июне нынешнего года экс-президент страны, лауреат Нобелевской премии мира Хуан Мануэль Санчес заявил, что «война против наркотиков в Колумбии велась 40 лет и не была никем выиграна», из какового факта сделал нетривиальный вывод о необходимости повсеместной легализации наркотических веществ. Под призывом поставили свои подписи экс-президент Мексики Эрнесто Зедильо и экс-президент Швейцарии Рут Дрейфус. В послании упоминалось, что «только за период с 2011 по 2015 год смертность от употребления наркотиков выросла на 145%». И это, как комментирует испанское издание El Confidencial, «несмотря на то, что США ежегодно тратят на борьбу с наркомафиями $100 млрд».

Серьезную тревогу у здравомыслящих политиков и простых обывателей вызывает тот факт, что некоторые страны уже движутся по пути легализации торговли наркосодержащими препаратами. В Колумбии разрешается любому совершеннолетнему жителю иметь при себе 1 г кокаина, в Мексике — 0,5 г, в Перу — 2 г. «Рекреационное» употребление марихуаны легализовано в Канаде и в 11 штатах и федеральном округе Колумбия США. Еще в 15 штатах хранение каннабиса не является больше уголовным преступлением; по той же схеме изменили свое законодательство и многие другие страны, включая Австрию, Швейцарию, Португалию.

Сколько сумеет продержаться остальной западный мир — остается пока под вопросом.