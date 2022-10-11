Полисы ОСАГО подорожали в среднем на 10%

Полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) с начала октября текущего года подорожали в среднем на 10%. Об этом 10 октября на своем официальном сайте сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

Средняя премия по ОСАГО за неделю с 26 сентября по 2 октября текущего года в целом по России составила 7 683 рубля, что стало на 10% выше средней премии до расширения тарифного коридора (6 985 рублей.).

В ведомстве отметили, что рост стоимости «автогражданки» спровоцирован расширением тарифного коридора на 26%, которое состоялось 1 октября текущего года.

В 64 российских регионах рост средней стоимости полиса оказался в пределах 15%, в 28 из них он не превысил 10%.

В Топ-5 регионов по количеству проживающих в них автовладельцев средняя премия по ОСАГО выросла от 9 до 15%: в Москве на 9% (с 11 012 до 12 054 тыс. рублей.), в Московской области на 15% (с 8868 до 10 247 тыс. рублей.), в Санкт-Петербурге на 14% (с 9213 до 10 462 тыс. рублей.).

В РСА уточнили, что подорожание полиса на 10% в текущих условиях является сдержанным ростом, поскольку запчасти для автомобилей с начала 2022 года подорожали на 30%, вызвав соразмерный скачок страховых выплат, отметили в ведомстве.

1 октября в России вступили в силу изменения правил ОСАГО. Документ включает четыре новых правила, касающихся прав и обязанностей автовладельцев. Главное из них заключается в том, что упрощается процедура регистрации ДТП: теперь нет необходимости уведомлять об аварии страховую компанию и собирать данные очевидцев. Извещение о дорожно-транспортном происшествии нового образца не включает пункт с информацией об очевидцах.