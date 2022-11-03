Один полис на двоих: в России и Белоруссии появится общее ОСАГО

В России и Белоруссии появится единый полис ОСАГО. Парламентарии союзного государства одобрили концепцию соответствующего закона. Общая автогражданка упростит жизнь российских и белорусских автомобилистов, считают эксперты. При этом придется серьезно менять законодательство, отмечают они. Какие преимущества получат водители от объединенного полиса и какие сюрпризы может преподнести им такая интеграция, выясняли «Известия».

Когда ждать единый полис

Депутаты Парламентского собрания Союза России и Белоруссии одобрили проект концепции закона «О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства». Документ предусматривает создание единого полиса ОСАГО, который будет действовать на территории двух стран.

«Проект концепции согласован со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Подготовку и внесение на рассмотрение Парламентского собрания проекта модельного законодательного акта планируется осуществить до конца 2022 года. Последующее приведение национального законодательства в соответствие с модельным законом с выходом на единый страховой полис планируется к середине 2023 года », — говорится в сообщении пресс-службы парламента Союзного государства.

Один полис на двоих Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Два вида страховки

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) поддерживают идею о создании единого ОСАГО. По словам исполнительного директора бюро «Зеленая карта» РСА Сергея Разувана, его появление — это финальная стадия большого интеграционного процесса и сближения законодательства. Он подчеркнул, что одобренная парламентом Союзного государства концепция закона предусматривает поэтапное введение единой автогражданки.

— На первом предусматривается возможность приобретения национального полиса ОСАГО с расширением на другую страну по выбору водителя. Это даст возможность тем, кому это интересно, не приобретать дополнительные страховки для поездки из России в Республику Беларусь и наоборот, — рассказал он «Известиям».

Фактически первое время и в России, и в Белоруссии будут доступны два вида страховки. Первый будет действовать только на территории страны, где он был оформлен. Второй — на территории Союзного государства вне зависимости от того, где он был выписан.

По словам Разувана, на первоначальном этапе нет необходимости в радикальном изменении страхового законодательства обеих стран. По его мнению, на этой стадии потребуются лишь «точечные изменения на национальном уровне». Дальнейшая интеграция потребует более глубокого изменения законов, считает исполнительный директор бюро «Зеленая карта» РСА.

— Для перехода на единый полис ОСАГО понадобится многолетняя работа по сближению не только законодательств в области обязательного страхования автогражданской ответственности, но и связанной с ней нормативной базой, анализ ее правоприменения, — подчеркнул Сергей Разуван в беседе с «Известиями».

Один полис на двоих Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

По мнению экспертов, основные сложности при адаптации и гармонизации законодательства двух стран могут возникнуть прежде всего с российскими подзаконными актами.

— Если сам закон «Об ОСАГО» достаточно логичен и понятен, то подзаконные акты в виде распоряжений и указаний Центробанка прозрачностью не отличаются. Эта интеграция и гармонизация станут своеобразным аудитом российского законодательства в части автогражданки независимой стороной, не ангажированной российскими страховщиками, — считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Идею создания единого полиса ОСАГО он считает логичной. Сейчас Белоруссия — одна из наиболее популярных стран, в которую выезжают российские автомобилисты. Появление единого полиса ОСАГО позволит водителям обеих стран сэкономить : им не надо будет дополнительно оформлять страховку «Зеленая карта» при въезде в соседнее государство, отметил эксперт.

Цена вопроса

По словам заместителя председателя комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Сергея Сивца, стоимость единого полиса ОСАГО для граждан России и Белоруссии будет одинаковой .

— Абсолютную цифру называть еще рано, но она будет единой. Проект концепции предполагает унификацию подходов к автогражданской ответственности, и сегодня он находится в высокой степени готовности, — приводит РИА «Новости» слова Сивца.

Впрочем, по словам Сергея Разувана, концепция закона предполагает на первом этапе возможность взаимного признания полисов даже в условиях отличных друг от друга национальных законодательств.

— На начальном этапе инерции предполагается применение принципа, при котором порядок заключения договора и ценообразование определяются законодательством страны-эмитента полиса, а порядок урегулирования требований потерпевших, в том числе страховые лимиты, регулируются законами страны, на территории которой произошло ДТП, — рассказал он «Известиям».

Один полис на двоих Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Унификация требований по тарифам, коэффициентам, влияющим на стоимость страховки, и лимитам возмещения в случае ДТП также предусмотрена одобренной концепцией закона, но в более долгосрочной перспективе, отметил Сергей Разуван.

Белорусское законодательство, определяющее тарифы на ОСГО (аналог отечественного ОСАГО), очень похоже на российское. В этой стране на стоимость полиса влияют мощность автомобиля, стаж и аварийная история водителя, а также территориальные коэффициенты.

По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, при прочих равных условиях белорусским водителям эта страховка обходится дешевле, чем россиянам.

— Если в основу единого законодательства лягут российские правила формирования стоимости полиса автогражданки, то для белорусских автомобилистов это станет неприятным сюрпризом, — уверен он.

Долой коэффициенты

Основные претензии к тарификации ОСАГО у экспертов вызывают коэффициенты, с учетом которых рассчитывается стоимость страховки, в частности коэффициент мощности автомобиля и территориальный коэффициент, которые изменились в середине сентября. По мнению председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, они являются несправедливыми и необоснованными.