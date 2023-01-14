Брюссельский капустник: что показали на первом автошоу в Европе

Брюссельский автосалон проходит в юбилейный сотый раз. В этом году он собрал большое количество автомобильных марок: от производителей суперкаров до китайских брендов. Статусности мероприятию добавляет и то, что на нем подвели итоги европейского конкурса «Автомобиль года». О самых интересных премьерах брюссельской автовыставки рассказывают «Известия».

Продажи автомобилей в Бельгии в прошлом году упали до 366 303 штук, сообщает Бельгийская федерация автомобильной промышленности (Febiac). Это самый низкий уровень с 1995 года. Даже во время пандемии COVID-19 в Бельгии в стране зарегистрировали более полумиллиона новых легковых автомобилей. С тех пор продажи снижаются, а связано это, в первую очередь, с дефицитом автомобилей из-за нехватки микрочипов.

Приехали почти все

Из-за ситуации с коронавирусом салон неоднократно переносился в 2021–2022 годах, но так и не состоялся. Теперь он возвращается, и с полными стендами. В федерации Febiac гордятся, что им удалось привлечь практически всех производителей, представленных на бельгийском рынке, включая эксклюзивные суперкары Bugatti, Aston Martin, Lotus, McLaren.

Брюссельский капустник Фото: REUTERS/BELGA via Reuters Connect

Неожиданно широко представлены и китайские бренды: BAIC, DFSK, MG, Maxus, Seres и BYD. Удалось привлечь к участию даже Tesla, а отказавшихся только трое: Volvo, всё же представившая отдельный бренд Polestar, Ferrari и китайский Aiways, не успевший привезти свои электромобили.

Ротор возвращается

Премьер немного, но некоторые очень интересны. В Брюсселе состоялся дебют гибрида Mazda с длинным названием Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV. До сих пор купе-кроссовер MX-30 предлагался в двух вариантах — «мягкий» гибрид и электромобиль. «Электричка» оказалась неудачной: слишком маленькой батареи 35,5 кВт·ч хватало только на 200 км (по циклу WLTP). Поэтому Mazda решила, во-первых, увеличить запас хода, а во-вторых, напомнить о том, чем японская компания всегда славилась — о роторно-поршневых двигателях (РПД). Проблемы с надежностью и ужесточившиеся экологические нормы заставили компанию прекратить их выпуск.

Инженеры смогли найти РПД новую роль — в Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV он выступает в роли удлинителя хода, то есть заряжает батарею. На одной электротяге гибрид проезжает всего 85 км, а бортовой бензиновый генератор позволяет увеличить дальнобойность до 600 км.

Брюссельский капустник Mazda MX-30 e-Skyactiv Фото: Global Look Press

В пользу роторно-поршневого мотора играют компактность и сбалансированность — объем односекционного агрегата 8C всего 830 «кубиков», а мощность — 75 лошадиных сил. РПД не имеет механической связи с колесами, машину приводит в движение электродвигатель, мощность которого в сравнении с электрической версией увеличена до 166 л.с. Это, а также меньшая в сравнении с чисто электрической Mazda MX-30 положительно отразилось на динамике, но максимальная скорость по-прежнему ограничена отметкой 140 км/ч.

Внешне гибрид отличается только шильдиками в виде ротора с вписанной в него буквой e.

Полная электрификация

Opel представил в Брюсселе исключительно гибриды и электромобили. Немецкая марка почти достигла полной электрификации, только единственная модель Crossland доступна только с двигателем внутреннего сгорания.

Брюссельский капустник Opel Astra Electric Фото: Global Look Press/Panoramic

Главные новинки — гибридная и электрическая Astra. Первый получил возрожденную приставку GSe, которую компания в 1970-х использовала для версии с системой впрыска топлива. Теперь GSe расшифровывается как Grand Sport electric и обозначает мощные и драйверские версии электрифицированных моделей. Гибридная силовая установка Astra в сумме развивает 225 л.с. и позволяет разогнаться до 235 км/ч. У машины спортивное заниженное шасси, перенастроенное рулевое управление и тормоза.

Батарейный Opel Astra Electric доступен с теми же кузовами хетчбэк и универсал. Он, в отличие от спортивного гибрида, настроен на максимальную дальность: тяговой батареи емкостью 54 кВт·ч должно хватить на 416 км (по циклу WLTP). Электромотор на передней оси развивает 156 л.с. и 270 Нм.

Экстремальные крохи

Dacia привезла обновленный электромобиль Spring в комплектации с многообещающим названием Extreme. На самом деле ничего экстремального в машине нет, только внедорожный стайлинг с топографическими рисунками на накладках кузова, сиденьях, порогах и ковриках.

Брюссельский капустник Dacia Spring Extreme Фото: insideevs.com

У машины новая фирменная решетка радиатора, а мощность двигателя выросла с 44 до 65 л.с. Заявленный запас хода — 220 км.

В Брюсселе Abarth, известная своими быстрыми Fiat, показала свой первый электромобиль. От родственного Fiat 500e он отличается спортивными креслами, доработанной подвеской и тормозами, а также немного увеличенной мощностью электромотора — со 118 до 155 л.с. Батарея та же, но запас хода снижен до 250 км (WLTP). Разгон довольно тяжелый для таких размеров машины, сопоставим с бензиновыми Abarth, но максимальная скорость электромобиля всего 155 км/ч.

Брюссельский капустник Abarth Фото: Global Look Press/Marco Alpozzi

Abarth 500e умеет имитировать звуки бензиновых машин, а во время запуска из динамиков звучит электрогитара.

Сделано в Китае

Китайцы также не отстают в электромобильных премьерах. Dongfeng привез купе-кроссовер Seres 5, который в этом году будет выпускаться в России под брендом Evolute.

Брюссельский капустник MG 4 Фото: Global Look Press/Zheng Huansong

SAIC привезла электрохетчбэк MG4, созданный британским подразделением китайского концерна, причем ориентиром стал Volkswagen ID.3. То есть машину делали под европейские вкусы, а модульная платформа Nebula должна удовлетворить высокие требования к безопасности. Базовый хетчбэк заднеприводный, с мотором 204 л.с., но будут предложены и двухмоторные полноприводные версии, разгоняющиеся до 10 км/ч менее чем за 4 секунды.

Возрождение легенды

BMW решила на юбилейный салон привезти юбилейную машину. В честь 50-летия спортподразделения M немцы создали автомобиль под историческим названием BMW 3.0 CSL. В 1970-х годах такую приставку носила дорожная омологационная версия гоночной машины.

Брюссельский капустник BMW 3.0 CSL Фото: motor.ru

Новая BMW 3.0 CSL сделана на основе BMW M4 CSL, но более близка к исторической машине — механическая коробка передач, рядный шестицилиндровый мотор, задний привод и облегченный кузов с новыми панелями. Более того, у машины даже другие «ноздри», чем у обычной M4. Мотор развивает рекордную мощность 560 л.с. и способен разогнать машину свыше 300 км/ч.

BMW 3.0 CSL — эксклюзив. Для коллекционеров только 50 экземпляров с ценником более полумиллиона евро за каждый.

Мститель года

В Брюсселе впервые подвели итоги конкурса Car of the Year 2023, раньше их объявляли в Женеве. Лучшим, по мнению жюри, стал электрический Jeep Avenger («Мститель»). Это первый автомобиль марки, получивший европейскую награду. Volkswagen ID.Buzz занял второе место, а Nissan Ariya оказался на третьей ступеньке подиума.

Брюссельский капустник Jeep Avenger Фото: Global Look Press/Panoramic

Помимо первой тройки лидеров в финал конкурса вошли Kia Niro, Peugeot 408, Renault Austral, а также родственные Toyota bZ4X и Subaru Solterra.