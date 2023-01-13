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Лучшим европейским авто 2023 года признан электрокар Jeep Avenger

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Фото: Jeep
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Электрический Jeep Avenger стал европейским автомобилем 2023 года после того, как получил наибольшее количество голосов жюри конкурса «Европейский автомобиль года» (Car of the Year 2022), состоящего из 57 журналистов, которые представляют 22 европейские страны. Об этом 13 января сообщил британский журнал Сarmagazine.

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Электромобиль одержал победу с 328 очками. Volkswagen ID.Buzz занял второе место, а Nissan Ariya оказался на третьей ступеньке подиума. Издание отметило, что Jeep впервые получил в Европе престижную награду.

«Это большая честь для меня и всей команды. На проект была назначена тысяча человек, которые ежедневно работали с полной самоотдачей и страстью к результату. Это первый электрический джип и первый джип, спроектированный для Европы», — рассказала глава Jeep в Европе Антонелла Бруно.

Помимо первой тройки лидеров в финал конкурса вошли Kia Niro, Peugeot 408, Renault Austral и Toyota bZ4X/Subaru Solterra.

17 октября стало известно, что Jeep показал первую в своей истории электрическую модель — компактный кроссовер Avenger, разработанный специально для Европы. В основе машины лежит модульная платформа CMP (Common Modular Platform), на которой построены такие кроссоверы, как Peugeot 2008 и Opel Mokka (Jeep, Peugeot и Opel входят в концерн Stellantis). На передней оси установлен электромотор с отдачей 156 л.с., а емкости батареи в 54 кВт·ч должно хватить в городском режиме на запас хода в 550 км.

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