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В «Автоторе» предложили ремоторизацию подержанного транспорта

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Калининградский «Автотор» разрабатывает программу ремоторизации подержанного транспорта в регионе. Об этом 14 октября корреспонденту «Известий» сообщил генеральный директор предприятия Александр Сорокин.

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Речь идет о переводе подержанных автомобилей, оборудованных двигателем внутреннего сгорания, на электротягу, пояснил специалист.

«С технической точки зрения особых проблем нет. ДВС меняется на электромотор, вместо топливного бака устанавливается батарея», — рассказал Александр Сорокин.

Основные сложности в такой переделке будут связаны с законодательным регулированием таких изменений, однако «Автототор» совместно с Минпромторгом РФ работает над этим вопросом.

Основной технической сложностью Сорокин назвал необходимость создания программ управления для каждой модели автомобиля. Сейчас компания изучает, на каких типах и моделях машин эта программа может быть реализована в первую очередь.

10 октября стало известно, что по итогам первой половины 2022 года в мире было продано 4,3 млн электромобилей и гибридов, что на 62% больше, чем за тот же период 2021 года. Продажи чистых электрокаров (BEV) за первое полугодие текущего года выросли на 75%, подключаемых гибридов (PHEV) — на 37%. Драйвером роста остается Китай, где за первое полугодие 2022 года спрос на электромобили вырос на 113%. На втором месте оказались США и Канада. В этих странах машин на электротяге было реализовано больше на 49%, чем за январь–июнь 2021 года. Совсем скромные показатели по развитию электротранспорта оказались в Европе, всего 9%.

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