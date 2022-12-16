Вторичная выгода: импорт подержанных автомобилей увеличился на 83%

С начала года импорт подержанных автомобилей резко вырос. При этом ввоз новых машин заметно сократился из-за введенных весной санкций. Интерес россиян к автомобилям с пробегом из других стран связан с нехваткой как новых, так и ликвидных моделей с пробегом на внутреннем рынке, считают эксперты. Подержанные машины ввозить выгоднее, отмечают специалисты. Подробности — в материале «Известий».

Ушли на «вторичку»

За одиннадцать месяцев 2022 года в Россию ввезли почти 383 тыс. автомобилей. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Из общего количества импортных автомобилей, на долю машин с пробегом пришлось более 221 тыс. штук. Это на 82,6% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее.

При этом импорт новых автомобилей снизился на 26% — с начала года было поставлено из-за границы 161,7 тыс. экземпляров. Максимальное число ввезенных из-за рубежа автомобилей было зафиксировано в ноябре — более 63 тыс. штук. При этом 37,3 тыс. из них приходятся на подержанные и лишь 26,2 тыс. — на новые модели.

Откуда машины

Больше всего автомобилей с пробегом (58%) в Россию импортируют из Японии. Второй по популярности страной, откуда везут подержанные машины, является Белоруссия (16,3%), на третьем месте — Южная Корея (7,3%). Из Германии по итогам 11 месяцев 2022 года было ввезено 6,4% всех машин с пробегом. 4,6% таких автомобилей были импортированы из Армении и 1,2–1,6% из Киргизии и Грузии.

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Что касается новых машин, ввезенных из-за границы, то лидером здесь является Китай: на него приходится 63% всех импортированных автомобилей без пробега. Казахстан и Белоруссия с показателями 18,3 и 4,2% заняли второе и третье места. Новые машины также везут к нам из Южной Кореи (3,1%), Объединенных Арабских Эмиратов (2,8%), Армении и Киргизии (по 2,1%), а также из Японии (1,5%).

«Физики» и «юрики»

В «Автостате» отмечают тенденцию к росту доли новых автомобилей, которые оформляются на физическое лицо. До введения санкций в отношении автомобилей 97% таких машин завозились в Россию официальными импортерами — российскими представительствами зарубежных автоконцернов. В начале весны ввоз новых машин резко упал: с 21 тыс. в феврале, до чуть более 6 тыс. в марте.

Доля новых машин, оформленных на частных лиц, начала увеличиваться с конца весны, отмечают в «Автостате». Например, в мае на них пришлось уже 11% ввезенных автомобилей, к середине лета их доля составила 40%, а в сентябре достигла 54%. Далее этот показатель начал снижаться, и в ноябре он составил 36%. По мнению экспертов, увеличение числа автомобилей, оформленных на юрлица, связано с ростом числа машин, которые дилеры завозят по параллельному импорту. В общем объеме новых автомобилей, ввезенных в Россию, на него приходится примерно 25–30%, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

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В сегменте с пробегом ситуация противоположная: здесь на долю юрлиц приходится только 1% импортируемых автомобилей. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, это связанно с особенностями российского законодательства.

— При оформлении автомобиля на юридическое лицо возникает необходимость уплаты НДС, что автоматически повышает стоимость машины на 20%. При оформлении автомобиля, оформленного на «физика», это налог не начисляется. Поэтому подавляющая масса подержанных машин и ввозится физическими лицами, — заявил он в беседе с «Известиями».

Необходимость уплаты НДС действует как в отношении новых, так и подержанных машин. Однако в случае с б/у автомобилями прибавка 20% к его стоимости является более критичной, считает эксперт. Кроме того, пакет документов, необходимых для таможенного оформления автомобиля, ввезенного юридическим лицом, заметно больше, чем на машину, которую импортировал частник, подчеркнул Хайцеэр.

Дефицит как стимулятор импорта

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что резкий рост импорта подержанных автомобилей связан с нехваткой новых машин на российском рынке. По мнению Сергея Бургазлиева, спрос на автомобили в нашей стране в целом особо не изменился, а вот предложение заметно снизилось.

— В условиях, когда большинство автозаводов стоят и у покупателей фактически нет возможности приобрести новую машину, спрос смещается в сторону подержанных моделей. При этом количество ликвидных автомобилей с пробегом внутри страны стремительно сокращается. Поэтому неудивительно, что растет число подержанных машин, ввезенных из-за рубежа. Это вполне ожидаемая тенденция, — заявил «Известиям» Бургазлиев.

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Что касается новых ввезенных автомобилей, то определенная часть из них приходится на машины, импортированные официальными импортерами, считает эксперт. В том числе и тех, что прежде выпускались на российских автозаводах. Для этого ряд официальных импортеров в начале весны получили на некоторые модели новый ОТТС, позволяющие им поставлять в РФ эти автомобили, собранные на зарубежных предприятиях.

С пробегом выгоднее

С экономической точки зрения наибольший интерес для импорта представляют модели в возрасте 3–5 лет, отмечает Ян Хайцеэр.

— При прочих равных условиях растаможка нового автомобиля обойдется в несколько раз дороже, — подчеркнул он.

К примеру, согласно таможенному онлайн-калькулятору, растаможка условного нового автомобиля со 150-сильным бензиновым мотором объемом 2 л стоимостью €20 тыс. обойдется более чем в 750 тыс. рублей. Растаможить модель с такими же характеристиками, но в возрасте 3–5 лет, будет стоить около 380 тыс. рублей.