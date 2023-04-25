Подкрутили счетчик: владельцам электрокаров предлагают доплатить

Владельцы электрокаров, ввезенных из-за границы, стали получать письма от таможенных органов с требованием доплатить утилизационный сбор. Свое решение таможенники объясняют разъяснениями Минпромторга относительно правил уплаты этого сбора импортерами электрокаров. Насколько обоснованны претензии таможенников и о каких суммах идет речь, выясняли «Известия».

Доплатите за утиль

Таможенные органы стали рассылать владельцам электромобилей, ввезенных в Россию, письма с требованием доплатить утилизационный сбор. Такое извещение получил хозяин Tesla Model 3, который в прошлом году ввез этот автомобиль в нашу страну (копия имеется в распоряжении «Известий). При таможенном оформлении машины он оплатил утилизационный сбор в размере 3,4 тыс. рублей как физическое лицо. Однако таможенники посчитали эту сумму недостаточной и требуют с владельца Tesla еще 29,2 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Согласно постановлению правительства РФ от 11 декабря № 1350, базовая ставка утилизационного сбора составляет 20 тыс. рублей. При этом в отношении легковых автомобилей для импортеров — физических лиц действуют пониженные коэффициенты — 0,17 (для новых моделей) и 0,26 (для моделей старше трех лет). Утилизационный сбор для них составляет 3,4 и 5,2 тыс. рублей соответственно. Те же суммы уплачивали и за электромобили, ввезенные частным образом. Однако Нижегородская таможня посчитала, что в отношении владельца Tesla действуют совершенно другие коэффициенты — 1,63 и 6,1. Причем как для юридических, так и для физических лиц. Таким образом, утильсбор вырастает до 32,6 тыс. и 122 тыс. рублей соответственно. Именно на этом основании таможенные органы и требуют от импортеров-«физиков», оформивших электрокары как обычные легковые автомобили, доплаты.

«Для транспортного средства Tesla Model 3, оснащенного асинхронным электрическим двигателем, применим коэффициент 1,63. Сумма утилизационного сбора за новое транспортное средство с электродвигателем должна составлять 32,6 тыс. рублей. Разница между суммой уплаченного утилизационного сбора и суммой, подлежащей уплате, составляет 29,2 тыс. рублей», — говорится в письме Нижегородской таможни к владельцу электромобиля.

Без двигателя внутреннего сгорания

В постановлении правительства, регламентирующем порядок расчета утильсбора, указано, что понижающие коэффициенты для физических лиц применяются в случае их ввоза для личного пользования «вне зависимости от объема двигателя». Вместе с тем в письме заместителя министра промышленности и торговли РФ Альберта Каримова в Федеральную таможенную службу (копия имеется в распоряжении «Известий»), разъясняющем правила уплаты утилизационного сбора при таможенном оформлении электрокаров, подчеркивается, что «понятие «объем двигателя» применяется в отношении транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания».

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Учитывая, что транспортные средства с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой, не оснащены двигателем внутреннего сгорания, представляется целесообразным при расчете сумм утилизационного сбора в отношении таких транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, применять коэффициенты, предусмотренные пунктом 1 Перечня видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационной сбор (то есть 1,63 и 6,1. — «Известия»), — говорится в письме замглавы Минпромторга в адрес ФТС РФ.

Ранее похожие претензии таможенные органы предъявляли и импортерам — физическим лицам, которые массово завозили обычные автомобили с традиционными ДВС для перепродажи. В Федеральной таможенной службе на запрос «Известий» оперативно не ответили.

Платили по минимуму

Опрошенные «Известиями» владельцы электрокаров подтверждают, что при ввозе автомобиля в нашу страну уплачивали утильсбор в размере 3,4 или 5,2 тыс. рублей в зависимости от года выпуска машины. Порядок, при котором импортеры — физические лица оплачивали его по льготным ставкам, они называют логичным.

— Я ввез свою Tesla в прошлом году. Заплатил утильсбор в размере 5,2 тыс. рублей. Никаких вопросов при таможенном оформлении тогда не возникло, — рассказал «Известиям» владелец электрокара Никита.

Тем не менее юристы претензии таможенных органов считают обоснованными.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Размер утилизационного сбора при ввозе транспортного средства рассчитывается самим импортером. Если установлено, что он уплачен не в полном объеме, таможенные органы вправе обратиться к импортеру с требованием доплатить недостающую сумму, — заявил «Известиям» адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

При этом он подчеркнул, что письма, которые таможенники рассылают владельцам электрокаров, по сути, являются своеобразной досудебной претензией. В данном случае речь идет о просьбе оплатить недостающую сумму добровольно. Иначе таможенные органы могут обратиться в суд с требованием уже о принудительном взыскании недостающей суммы, отметил юрист.

— Гражданин, несогласный с этой претензией, вправе оспорить ее в судебном порядке, однако я сомневаюсь, что суд в этом случае встанет на его сторону: с формальной точки зрения претензии таможенников вполне оправданны, — добавил собеседник.

Бизнес под угрозой

Владельцы новых электромобилей вряд ли будут оспаривать претензии таможенников, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

— В случае с новыми моделями речь идет о сумме в 30 тыс. рублей. С учетом того, что сам новый электрокар стоит несколько миллионов, вряд ли его владелец будет судиться ради столь незначительной суммы , — сказал он «Известиям».

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Другое дело — подержанные модели: здесь речь идет уже о доплате в 117 тыс. рублей. В некоторых случаях это примерно одна пятая стоимости самого электромобиля.

— Многие массово завозили подержанные электрокары частным образом, в том числе и для восстановления подержанных батарей. Их разбирали, объединяли «живые» ячейки и предлагали «реанимированные» аккумуляторы в качестве запчастей на вторичном рынке. С учетом того, что машины ввозились далеко не по одной штуке, требование о доплате 117 тыс. рублей за каждую ставит такой бизнес на грань разорения, — заявил «Известиям» главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов.

Дорогая утилизация

Более высокая сумма утилизационного сбора на электромобили оправданна, считают эксперты. Переработка электрических моделей объективно более затратна по сравнению с автомобилями, оснащенными традиционными ДВС. Однако даже утилизация электромобилей может приносить прибыль, подчеркивают они.

— Например, Mercedes-Benz не просто так объявил о строительстве собственного завода по утилизации тяговых батарей от электрокаров. Предполагается, что на предприятии будут извлекать из отслуживших аккумуляторов до 96% ценных компонентов и использовать их повторно, — подчеркнул Тарасов.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Аналогичные предприятия по утилизации отработанных батарей электрокаров в скором времени появятся и в нашей стране, отмечают в компании «Рэнера» (входит в структуру «Росатома»).

— В 2025 году одновременно со стартом работы Калининградской гигафабрики по производству батарей откроется передовое предприятие по переработке химических источников тока, в том числе аккумуляторов электротранспорта . Завод будет включать в себя технологические линии для сортировки и переработки батарей различного типа общей производительностью до 50 тыс. т в год. Запланировано внедрение технологии, обеспечивающей выделение ценных компонентов из отработавших промышленных аккумуляторов, — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Рэнера».

Предприятие по утилизации батарей будет создано компанией «Русатом Гринвэй» (структура ГК «Росатом») в городе Дзержинск Нижегородской области, отметили в компании.