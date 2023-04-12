Городские кроссоверы «Москвич 3» появились в такси

Городские кроссоверы «Москвич 3» уже появились в такси, рассказал 12 апреля гендиректор московского автомобильного завода (МАЗ) «Москвич» Дмитрий Пронин.

«Мы уже передали в таксопарки 150 автомобилей «Москвич 3», и их уже можно увидеть в такси одного из крупнейших агрегаторов», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, завод продолжает переговоры по поводу поставок машин с крупными агрегаторами такси и каршеринга. Также Пронин выразил надежду на то, что госсектор тоже будет активно закупать эти автомобили. Так, в январе завод передал пять электромобилей министерству здравоохранения столицы и несколько «Москвичей» «Мосгорстройнадзору», указал он.

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что МАЗ «Москвич» показал столичному мэру новую модель — седан «Москвич 6». «Москвич 6» представляет собой модернизированную версию лифтбека JAC J7, ранее представленного на российском рынке. Этот крупный автомобиль (4780×1820–1492 мм) с колесной базой 2770 мм считается конкурентом Skoda Octavia.

З0 марта стало известно, что завод «Москвич» выпустит в этом году новые модели.

Еще в феврале в автоконцерне сообщили об отправке кроссоверов «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3е» в российские регионы. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга новинка отечественного автопрома появится у автодилеров в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ижевске, Кемерово и Набережных Челнах. Продажи автомобилей у официальных дилеров стартовали 3 марта.