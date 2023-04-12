Реклама
Прямой эфир
Общество
МЧС сообщило о приостановке работы Керченской паромной переправы из-за тумана
Армия
В ЛНР сообщили о переброске до 2 тыс. боевиков ВСУ на купянское направление
Экономика
«ИКС Холдинг» подвел итоги финансового года
Мир
Крупный лесной пожар вспыхнул на северо-востоке США
Мир
В США обнаружили тела барабанщика группы Lotus и его сына
Мир
В США заподозрили СБУ в попытке подрыва российского А-50 в Белоруссии
Общество
МВД начнет проверки отказавшихся от гражданства Украины россиян
Авто
Городские кроссоверы «Москвич 3» появились в такси
Мир
ВСУ обвинили в перевозке оружия в машинах с эмблемой Красного Креста
Мир
США уличили Венгрию в антиамериканской риторике
Мир
В МИД РФ назвали лицемерными заявления ЕС о миротворчестве на Украине
Мир
МИД РФ заявил об угрозе авиасообщению в мире из-за поставок ПЗРК Киеву
Наука и техника
Работы по созданию Российской орбитальной станции начнут в 2024 году

Городские кроссоверы «Москвич 3» появились в такси

Гендиректор Пронин: городские кроссоверы «Москвич 3» уже появились в такси
0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Городские кроссоверы «Москвич 3» уже появились в такси, рассказал 12 апреля гендиректор московского автомобильного завода (МАЗ) «Москвич» Дмитрий Пронин.

«Мы уже передали в таксопарки 150 автомобилей «Москвич 3», и их уже можно увидеть в такси одного из крупнейших агрегаторов», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, завод продолжает переговоры по поводу поставок машин с крупными агрегаторами такси и каршеринга. Также Пронин выразил надежду на то, что госсектор тоже будет активно закупать эти автомобили. Так, в январе завод передал пять электромобилей министерству здравоохранения столицы и несколько «Москвичей» «Мосгорстройнадзору», указал он.

«Три» за два: соответствует ли российский кроссовер своей цене
Первая поездка на новом «Москвиче 3»

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что МАЗ «Москвич» показал столичному мэру новую модель — седан «Москвич 6». «Москвич 6» представляет собой модернизированную версию лифтбека JAC J7, ранее представленного на российском рынке. Этот крупный автомобиль (4780×1820–1492 мм) с колесной базой 2770 мм считается конкурентом Skoda Octavia.

З0 марта стало известно, что завод «Москвич» выпустит в этом году новые модели.

Еще в феврале в автоконцерне сообщили об отправке кроссоверов «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3е» в российские регионы. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга новинка отечественного автопрома появится у автодилеров в Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Уфе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ижевске, Кемерово и Набережных Челнах. Продажи автомобилей у официальных дилеров стартовали 3 марта.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023