«Восток» — дело быстрое: открыты новые участки трассы М-12

Во Владимирской и Свердловской областях открыли новые участки платной дороги М-12, которая пройдет от Москвы до Тюмени. Владимир Путин, давший по видеосвязи старт движению на новых отрезках трассы, согласился с предложением назвать ее «Восток». Корреспондент «Известий» побывал на церемонии открытия и узнал, когда дорога дойдет до Казани и сколько будет стоить проезд по новому участку.

Имя выбрано

Вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил главе государства, что в ходе голосования для трассы Москва – Тюмень было выбрано название «Восток», а для транснационального коридора Санкт-Петербург – Владивосток — «Россия». Он попросил Владимира Путина утвердить эти названия. Президент поддержал предложение.

— Давайте как люди сказали, так и будет. Большая трасса — «Россия», а вот этот участок (от Москвы до Тюмени — «Известия») — «Восток», — согласился Владимир Путин. Глава государства отметил, что открытие новых участков — важное событие для всей страны.

Восток — дело быстрое Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин (в центре) во время открытия участка скоростной автомобильной трассы М-12 (Москва – Казань – Екатеринбург) Фото: «Автодор»

— Сегодня мы открываем три участка коридора Запад – Восток: один — во Владимирской области и два — в Свердловской. Работа по открытию новых транспортных коридоров должна быть продолжена, — заявил Владимир Путин на торжественной церемонии. Помимо новых участков трассы М-12, он дал старт движению на реконструированном отрезке трассы М-4 «Дон», новой развязке дороги М-8 «Холмогоры» в районе Мытищ и ряде других объектов.

Рекордный год

Владимир Путин отметил, что по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах 2022 год стал рекордным.

— Уже можно подвести некоторые итоги этого года. Он станет, безусловно, рекордным по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах — это порядка 165 млн кв. м, — рассказал Владимир Путин.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что по темпам строительства дорог 2022 год стал самым лучшим в России со времен СССР.

— Этот год лучший за всю историю со времен Советского Союза по дорожному строительству. Мы никогда столько не ремонтировали, не строили. Тем более таких крупных магистралей, — рассказал он журналистам.

— Мы открываем важнейшие отрезки коридора во Владимирской области, а также на участках Пермь – Екатеринбург и Екатеринбург – Тюмень, — отметил в свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сколько стоит проезд

Участок трассы во Владимирской области протяженностью 58 км имеет по две полосы для движения в каждую сторону, разделительный барьер и освещение. Максимальная скорость, с которой разрешено ехать по нему, — 110 км/ч.

В госкомпании «Автодор» отметили, что при его строительстве были возведены 14 мостов и путепроводов, два скотопрогона, а также одна транспортная развязка.

— Стоимость проезда по отрезку во Владимирской области составит 228 рублей. Как и на всей трассе М-12, проезд по нему будет осуществляться по системе Free Flow, — сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

На дороге нет будок со шлагбаумами — вместо них установлены рамки с камерами, которые определяют тип транспортного средства и, соответственно, стоимость проезда. Списание платы за проезд происходит с транспондера автоматически. Если транспондера нет, то камера фиксирует номерной знак автомобиля, и его собственнику приходит счет на оплату. Такая система позволяет увеличить пропускную способность дороги и избежать образования заторов перед классическими пунктами оплаты со шлагбаумами, отмечают в «Автодоре».

Разгрузит «Волгу»

Новый участок магистрали позволит разгрузить федеральную трассу М-7 «Волга» на участке 114 км – 169 км, считают в госкомпании.

— Открытый сегодня отрезок дороги М-12 во Владимирской области позволит автомобилистам объехать города Петушки и Лакинск, а также населенные пункты Костерево, Пекша, Ворша, Колокша, где часто возникают заторы, — подчеркнули в пресс-службе ГК «Автодор».

В Свердловской области было запущено движение по реконструированным участкам трассы М-12 в районе населенного пункта Талицы, а также по участку дороги Пермь – Екатеринбург неподалеку от поселка Ачит. По словам Марата Хуснуллина, на этом отрезке было отремонтировано 20 км магистрали вместо запланированных девяти.

От Казани до Тюмени

Первый отрезок трассы М-12, соединяющий ЦКАД с обходом Орехово-Зуево, был открыт в конце лета. В середине октября было запущено движение на обходе Владимира. Таким образом, общая протяженность открытых участков трассы Москва – Казань составляет 106 км.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса протяженностью более 400 км планируется запустить в начале сентября следующего года. Вся дорога от Москвы до столицы Татарстана будет сдана в эксплуатацию ориентировочно в конце следующего года, отметил он.

Появление этой трассы позволит сократить время в пути от Москвы до Казани до 6,5–7 часов. Она станет продолжением столичной Северо-Восточной хорды и пройдет через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, а также через Чувашию и Татарстан. В дальнейшем эту магистраль намечено продлить до Екатеринбурга и далее до Тюмени.

— Мы участок Казань – Екатеринбург уже проектируем, подготавливаем территорию, — сообщил Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас идет работа с документаций и осуществляется перенос сетей. Активные работы на этом участке дороги начнутся в следующем году, подчеркнул вице-премьер. Уже в конце этого года строители «массово выйдут на основной ход».