Хуснуллин указал на лучшие темпы строительства дорог в РФ со времен СССР

По темпам строительства дорог 2022 год стал самым лучшим в России со времен СССР. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Этот год лучший за всю историю со времен Советского Союза по дорожному строительству. Мы никогда столько не ремонтировали, не строили. Тем более таких крупных магистралей», — сказал он журналистам.

Также Хуснуллин подчеркнул, что строительство участка М12 Казань — Екатеринбург начнется с 2023 года, сейчас уже идет подготовка территорий. Кроме того, не менее 600 км дорог планируется построить и отремонтировать на новых территориях в 2023 году.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые участки трассы М12 Москва — Казань во Владимирской и Свердловской областях. Также российский лидер дал старт движению на реконструированном отрезке трасс М4 «Дон», новой развязке дороги М8 «Холмогоры» в районе Мытищ и ряде других объектов.

Также Путин отметил, что в текущем году было уложено порядка 165 млн кв. м асфальта на региональных и местных дорогах, что стало рекордом.

15 ноября Хуснуллин заявил, что ввод дорог в РФ по итогам 2022 года станет рекордным за всю историю. По его словам, Россия из года в год растет по количеству отремонтированных и построенных дорог. Кроме того, каждый год поставленные планы перевыполняются.