Реклама
Прямой эфир
Авто
Совбез поручил проверить обоснованность ограничений скорости на дорогах
Мир
На Украине заявили о получении кредита от Франции в размере €100 млн
Мир
Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о судоходстве по внутренним водным путям
Мир
Страны ЕС начали массово возвращать нелегальных мигрантов в Польшу
Экономика
Плата за ЖКУ может снизиться на 7–10% благодаря «умным» счетчикам
Мир
В Швейцарии предупредили о риске дефицита электроэнергии
Общество
В Донбасс прибыла тысячная с 2014 года гуманитарная колонна МЧС России
Мир
Европарламент проголосовал за прекращение полномочий своего вице-президента
Общество
Строительство трассы М12 до Тюмени завершится в 2024 году
Происшествия
Три человека погибли при обстреле ВСУ поселка Луганское в ДНР
Экономика
Мишустин заявил о продолжении периода адаптации России к санкциям
Армия
В Запорожской области российские военные сорвали несколько атак ВСУ

Хуснуллин указал на лучшие темпы строительства дорог в РФ со времен СССР

Вице-премьер РФ Хуснуллин заявил, что по темпам строительства дорог 2022 год стал самым лучшим в РФ со времен СССР
0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По темпам строительства дорог 2022 год стал самым лучшим в России со времен СССР. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Дорожное открытие: как новые участки автотрасс упростят жизнь россиян
И какие еще планы по развитию транспортной сети есть у властей

«Этот год лучший за всю историю со времен Советского Союза по дорожному строительству. Мы никогда столько не ремонтировали, не строили. Тем более таких крупных магистралей», — сказал он журналистам.

Также Хуснуллин подчеркнул, что строительство участка М12 Казань — Екатеринбург начнется с 2023 года, сейчас уже идет подготовка территорий. Кроме того, не менее 600 км дорог планируется построить и отремонтировать на новых территориях в 2023 году.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые участки трассы М12 Москва — Казань во Владимирской и Свердловской областях. Также российский лидер дал старт движению на реконструированном отрезке трасс М4 «Дон», новой развязке дороги М8 «Холмогоры» в районе Мытищ и ряде других объектов.

Также Путин отметил, что в текущем году было уложено порядка 165 млн кв. м асфальта на региональных и местных дорогах, что стало рекордом.

15 ноября Хуснуллин заявил, что ввод дорог в РФ по итогам 2022 года станет рекордным за всю историю. По его словам, Россия из года в год растет по количеству отремонтированных и построенных дорог. Кроме того, каждый год поставленные планы перевыполняются.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022