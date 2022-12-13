Путин сообщил о рекордных объемах укладки асфальта на дорогах страны

По объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах 2022 год стал рекордным. Об этом 13 декабря сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Уже можно подвести некоторые итоги этого года. Он станет, безусловно, рекордным по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах — это порядка 165 млн кв.м.», — сказал он в ходе прошедшей в режиме видеосвязи церемонии открытия ряда новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры.

Глава государства заявил, что работа по созданию эффективных транспортных коридоров должна быть продолжена.

«В целом за счет развития дорожной сети нам нужно повысить пропускную способность российских автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки», — отметил российский лидер.

Также он указал на необходимость улучшить организацию дорожного движения, чтобы минимизировать количество узких мест и пробок. Среди основных приоритетов ускоренное снижение мест высокой концентрации ДТП, иных аварийно опасных участков.

Новость дополняется