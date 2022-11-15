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Хуснуллин заявил о восстановлении второго ж/д пути Крымского моста за полгода

Хуснуллин заявил о рекордном количестве введенных в РФ дорог по итогам 2022 года

Хуснуллин: ввод дорог в РФ по итогам 2022 года станет рекордным за всю историю страны
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Ввод дорог в РФ по итогам 2022 года станет рекордным за всю историю. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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По его словам, Россия из года в год растет по количеству отремонтированных и построенных дорог. Хуснуллин подчеркнул, что каждый год поставленные планы перевыполняются.

«В этом году, по прогнозам за ноябрь, можно уже уверенно сказать, что у нас будет самый большой объем отремонтированных дорог за всю историю страны», — сказал он, выступая на пленарной сессии форума «Транспорт России».

31 октября сообщалось, что в 2022 году в Казани на развитие дорожной сети и благоустройство дворов направили 25,6 млрд рублей. Общая площадь ремонта дорог составила около 2 млн кв. м.

До этого, 11 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что с начала года в столице построили 30,8 км новых дорог, 10 эстакад, путепроводов, тоннелей и мостов. Кроме того, в Москве открыли ряд ключевых дорожных объектов. Среди них — путепровод на МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля, транспортная развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе и участок Кокошкинского шоссе от Минского шоссе до Кокошкино.

8 сентября президент России Владимир Путин дал старт автомобильному движению в Московской, Свердловской и Челябинской областях. В том числе на территории Московской области ввели в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 Москва – Казань.

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