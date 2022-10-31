Свыше 25 млрд рублей потратили на ремонт дорог и мостов в Казани
В 2022 году в Казани на развитие дорожной сети и благоустройство дворов направили 25,6 млрд рублей. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на заместител руководителя городского исполкома Игоря Куляжева.
Порядка 16,7 млрд рублей власти потратили на реконструкцию и строительство дорог. Еще 6,4 млрд рублей потребовалось на ремонт уличной сети. Общая площадь ремонта дорог составила около 2 млн кв. м.
2,5 млрд рублей направлены на реализацию президентской программы «Наш двор». ИА «Татар-информ» уточняет, что в рамках программы в столице Татарстана благоустроили 466 дворовых территорий.
Ранее о завершении ремонта улиц сообщили власти Комсомольска-на-Амуре. С начала года в порядок привели 19 объектов уличной сети.