На предельных скоростях: в России введут рекордное количество трасс

По итогам 2022 года в России построят и отремонтируют более 16,6 тыс. км автомобильных дорог. В правительстве в течение ближайших пяти лет намерены привести в нормативное состояние почти 140 тыс. км трасс: на эти цели зарезервировали 13 трлн рублей. Это вполне реальные планы при условии, что финансирование дорожной отрасли будет осуществляться в нужном объеме, отмечают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Тысячи километров

2022 год станет рекордным по количеству введенных в эксплуатацию автомобильных дорог. Об этом в рамках форума «Транспорт России» заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, протяженность построенных и отремонтированных дорог в стране ежегодно увеличивается. При этом многие объекты вводятся в строй раньше намеченных сроков и планы каждый год перевыполняются.

— В этом году, по прогнозам за ноябрь, можно уже уверенно сказать, что у нас будет самый большой объем отремонтированных дорог за всю историю страны, — сообщил Хуснуллин.

На предельных скоростях_1 Ремонт участка трассы «Колыма» Фото: rosavtodor.gov.ru

По состоянию на начало ноября план работ по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» выполнен на 95%, отмечают в Федеральном дорожном агентстве. По данным ведомства, до конца этого года к нормативу приведут почти 6 тыс. дорожных объектов общей протяженностью более 16,6 тыс. км.

Наиболее значимым событием в дорожной отрасли эксперты считают открытие движения по двум участкам новой трассы М-12 Москва – Казань в Московской и Владимирской областях. По словам Марата Хуснуллина, до конца года на этой трассе будет открыт еще один участок.

— Участок будет открыт 13 декабря, — уточнил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

На предельных скоростях_2 Новый участок трассы М-7 «Волга» в Чувашии Фото: rosavtodor.gov.ru

С учетом открытых ранее отрезков этой дороги, в общей сложности в 2022 году будет сдано в эксплуатацию 106 км новой автомагистрали, отметил он. Другим важным дорожным проектом специалисты называют открытие нового участка трассы в Свердловской области, который замкнул кольцевую дорогу вокруг Екатеринбурга.

Кроме того, в течение года был закончен капитальный ремонт на 80 км гравийных участков федеральной трассы «Лена»: по планам эта дорога станет полностью асфальтированной в 2024 году. Аналогичные работы по «ликвидации гравийно-щебеночных разрывов» были произведены на трассе «Колыма», а также на дороге Южно-Сахалинск – Оха.

На предельных скоростях_3 В Сахалинской области дан старт движению по обновленному участку трассы Южно-Сахалинск – Оха Фото: rosavtodor.gov.ru

Также в течение года после реконструкции были открыты участки трассы «Сибирь» в Иркутской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях. Появились обходы Майкопа, Калуги, объездные дороги вокруг Новосибирска и Саратова.

Несмотря на то что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России совсем недавно, активное строительство и восстановление дорожной инфраструктуры ведется и в этих регионах. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, на новых территориях будет отремонтировано «500 км дорог и порядка 15 пролетных строений».

Деньги нашлись

Ускорение темпов дорожного строительства стало возможным благодаря появлению национальных проектов, в рамках которых и ведутся работы, отмечают эксперты. По словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики Михаила Блинкина, это позволило скоординировать работу федеральных, региональных и местных властей, а также переломить ситуацию с недостатком средств в дорожной отрасли.

На предельных скоростях_4 Реконструированный участок федеральной дороги А-181 «Скандинавия» Фото: rosavtodor.gov.ru

— В отличие от прошлых лет ситуация с финансированием дорожных проектов нормализовалась: деньги на строительство и реконструкцию трасс выделяются без перебоев и в необходимых объемах. Соответственно, работы ведутся по плану, а зачастую и с опережением графика, — заявил «Известиям» Блинкин.

С ним согласен член общественного совета Минтранса РФ Александр Шумский. По его словам, нацпроекты позволили упорядочить финансирование дорожной отрасли. Однако основное внимание уделяется в первую очередь крупным дорожным объектам, прежде всего федерального уровня. Менее масштабные региональные проекты нередко оказываются без внимания, считает он. В качестве примера эксперт привел ситуацию, которая сложилась в городе Таруса Калужской области.

На предельных скоростях_5 В Приангарье на трассе «Сибирь» открыто движение по транспортному обходу двух населенных пунктов Фото: rosavtodor.gov.ru

— Несколько лет назад неподалеку от города была закрыта паромная переправа через Оку. В результате, чтобы попасть на другой берег на автомобиле, приходится делать крюк почти в 50 км. Ситуацию могло бы исправить строительство моста. Но для федерального уровня этот проект слишком «мелкий», а самостоятельно регион осилить его не может, — отметил Александр Шумский в разговоре с «Известиями».

Дорожная пятилетка

Существенным изменением в подходе к дорожному строительству специалисты называют переход на пятилетнее планирование в отрасли. По мнению Михаила Блинкина, это позволяет заказчикам и подрядчикам понимать объемы предстоящих работ и заранее распределять ресурсы. На ближайшую пятилетку такой план уже принят кабмином, на нее запланировано финансирование в размере 13 трлн рублей.

— Мы согласовали и утвердили очень важный для нас пятилетний план дорожного строительства. Он позволит не только увязать в систему и синхронизировать всю дорожную стройку в стране, заранее рассчитывать наши силы и мощности, но и даст толчок для развития смежных отраслей и внедрения новых технологий, — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

На предельных скоростях_6 Строительство обхода Новосибирска Фото: rosavtodor.gov.ru

Он отметил, что, согласно поручениям президента РФ Владимира Путина, к 2024 году в нормативное состояние должны быть приведены 85% дорог в городских агломерациях и не менее 50% региональных дорог, а также к 2027 году — 85% дорог опорной сети.

По словам Хуснуллина, этот показатель по региональным трассам уже составляет почти 49%. Что касается городских агломераций, на необходимый уровень планируется выйти в следующем году.

—138 тыс. км дорог опорной сети, по которой движется основное количество грузов и пассажиров, к 2027 году будут полностью приведены в нормативное состояние, — подчеркнул вице-премьер.

По словам члена общественного совета Минтранса РФ Александра Шумского, при условии сохранения бесперебойного финансирования дорожной отрасли в необходимых объемах эта задача вполне реальна.