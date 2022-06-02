Путин поручил привести в нормативное состояние 85% всей опорной сети дорог

Президент России Владимир Путин поставил задачу за пять лет привести в нормативное состояние 85% опорной сети дорог в стране.

Кроме того, глава государства поручил правительству утвердить пятилетний план дорожного строительства объемом более 13 трлн рублей.

«За предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей, подчеркну, всей опорной сети автодорог страны», — сказал президент на совещании по вопросам дорожного строительства.

Путин подчеркнул, что в первую очередь речь идет о региональных автодорогах. Также он обратил внимание на то, что безопасность и качество полотен должны отвечать запросам людей.

Помимо этого, российский президент подтвердил планы о продлении дороги М12 Москва–Казань до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.

14 марта региональное правительство Сахалинской области сообщило, что на территории региона в ближайшие два года построят и отремонтируют 98 км и 38 км дорог. Как отметили региональные власти, область в течение трех лет получит из федерального бюджета 4 млрд рублей на улучшение дорожной инфраструктуры.

8 февраля стало известно, что в текущем году в Калужской области планируют отремонтировать 70 км трассы А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Беларусь. Основные работы стартуют в апреле. Рабочим предстоит переустроить существующие коммуникации, укрепить обочины, отремонтировать примыкания к федеральной трассе и установить новые дорожные знаки. Кроме того, в населенных пунктах будут обустроены пешеходные дорожки.

20 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ в ближайшие два года дополнительно направит регионам страны 100 млрд рублей на развитие дорог.