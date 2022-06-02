Реклама
Прямой эфир
Мир
В Запорожской области национализируют принадлежащее Киеву имущество
Политика
США просили Зимбабве не развивать отношения с Россией
Мир
Бывший глава СБУ Вовк заявил о продолжающемся отступлении украинских войск
Экономика
Минфин США расширил санкционный список против России
Мир
Дело Медведчука передали в суд, политику грозит до 15 лет лишения свободы
Мир
В Херсоне заявили о приходе России в регион навсегда
Общество
Путин поручил кабмину утвердить план строительства дорог на 2023–2027 годы
Мир
Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам
Мир
Зеленский заявил о контроле РФ над 20% территории Украины
Мир
Венгрия потребовала от ЕС разрешения на продажу продукции из российской нефти
Мир
В Бельгии демонтировали памятник латышским легионерам «Ваффен СС»

Путин поручил привести в нормативное состояние 85% всей опорной сети дорог

0
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поставил задачу за пять лет привести в нормативное состояние 85% опорной сети дорог в стране.

Яма виновата: как водителям доказать вину дорожных служб в аварии
Столкнувшаяся с деревом автомобилистка добилась справедливости через год после ДТП

Кроме того, глава государства поручил правительству утвердить пятилетний план дорожного строительства объемом более 13 трлн рублей.

«За предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей, подчеркну, всей опорной сети автодорог страны», — сказал президент на совещании по вопросам дорожного строительства.

Путин подчеркнул, что в первую очередь речь идет о региональных автодорогах. Также он обратил внимание на то, что безопасность и качество полотен должны отвечать запросам людей.

Помимо этого, российский президент подтвердил планы о продлении дороги М12 Москва–Казань до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.

14 марта региональное правительство Сахалинской области сообщило, что на территории региона в ближайшие два года построят и отремонтируют 98 км и 38 км дорог. Как отметили региональные власти, область в течение трех лет получит из федерального бюджета 4 млрд рублей на улучшение дорожной инфраструктуры.

8 февраля стало известно, что в текущем году в Калужской области планируют отремонтировать 70 км трассы А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Беларусь. Основные работы стартуют в апреле. Рабочим предстоит переустроить существующие коммуникации, укрепить обочины, отремонтировать примыкания к федеральной трассе и установить новые дорожные знаки. Кроме того, в населенных пунктах будут обустроены пешеходные дорожки.

20 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ в ближайшие два года дополнительно направит регионам страны 100 млрд рублей на развитие дорог.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022