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Правительство дополнительно направит регионам 100 млрд рублей на развитие дорог
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Правительство дополнительно направит регионам 100 млрд рублей на развитие дорог

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Правительство РФ в ближайшие два года дополнительно направит регионам страны 100 млрд рублей на развитие дорог. Об этом в понедельник, 18 декабря, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Надо совершенствовать дорожную инфраструктуру по всей России. <…> В течение следующих двух лет правительство направит 84 российским субъектам дополнительно 100 млрд рублей на эти цели», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

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Глава правительства отметил, что в порядок будет приведено около 3 тыс. км автомобильных дорог, а также реализовано около 20 значимых объектов дорожной инфраструктуры, в том числе реконструированы мосты и транспортные развязки.

Ранее, 15 ноября, президент России Владимир Путин призвал не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог. Он указал на необходимость минимизировать расходы даже в условиях инфляции и растущих цен.

До этого, 18 октября, Путин заявил, что правительство России выделит Московской области 10 млрд рублей на строительство автодорожных развязок.

21 апреля российский лидер в ходе оглашения послания Федеральному собранию отметил, что трассу Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург необходимо достроить за три года. Он указал на важность развития всех территорий, по которым она проходит.

Таким образом, отметил он, в 2024 году с учетом действующей трассы Москва–Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть — от Балтики до Урала.

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