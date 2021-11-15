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Путин призвал не допускать завышения цен при строительстве дорог

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Президент России Владимир Путин 15 ноября призвал не допускать необоснованного завышения цен при строительстве дорог. Об этом президент заявил на встрече с руководителем компании «Автодор» Вячеславом Петушенко.

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«Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения», — сказал Путин.

Ранее, 18 октября, Путин заявил, что правительство России выделит Московской области 10 млрд рублей на строительство автодорожных развязок.

В мае текущего года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на опережающее строительство дорог дополнительно направят 100 млрд рублей.

21 апреля российский лидер в ходе оглашения послания Федеральному собранию отметил, что трассу Москва — Нижний Новгород — Екатеринбург необходимо достроить за три года. Он указал на важность развития всех территорий, по которым она проходит.

Таким образом, отметил он, в 2024 году с учетом действующей трассы Москва — Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть — от Балтики до Урала.

В июле 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Елабуге на совещании по вопросу строительства автодороги Европа — Западный Китай, заявил о начале реализации проекта трассы Москва — Казань.

Автодорога протяженностью 794 км, которая получит номер М-12, объединит четыре крупнейшие агломерации — Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую, и в два раза сократит время в пути между Москвой и Казанью.

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