Москва без Петушков: в России открылись новые участки трассы М-12
2022 год станет рекордным по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах. Об этом Владимир Путин заявил 13 декабря на церемонии ввода в строй новых и отремонтированных участков трасс, среди них и отрезки М-12. По его словам, по итогу будет уложено около 165 млн кв. м. Как новые дороги изменят Россию и какие поручения дал президент — в материале «Известий».
Новые названия
13 декабря стал праздником для автолюбителей. Сразу в пяти регионах (во Владимирской, Воронежской, Московской, Свердловской областях и в Северной Осетии) открылись новые и реконструированные дороги. Как сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, всего в этот день стали доступными для движения порядка 136,5 км трасс.
За всеми субъектами Владимир Путин следил из Ново-Огарево. Он отметил, что нынешний год должен стать рекордным по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах — речь идет примерно о 165 млн кв. м. В прошлом году удалось построить чуть меньше — порядка 162 млн кв. м. Это небольшое, но все-таки движение вперед, заметил президент.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры
Больше всего внимания было приковано к трем участкам трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург, один во Владимирской области (он обеспечивает объезд населенных пунктов Петушки, Костерево, Лакинск, Пекша, Ворша и Колокша) и два в Свердловской — участок трассы Р-242 (Пермь — Екатеринбург), а также часть трассы Р-351 (Екатеринбург — Тюмень).
По традиции автомобили стартовали по команде президента, который следил за этим дистанционно. «Начинаем движение», — сказал он.
На открытии присутствовали вице-премьер Марат Хуснуллин и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Зампред правительства рассказал об итогах голосования по наименованию дорог. Россияне считают, что трассу М-12 следует назвать «Восток», а транснациональный коридор от Петербурга до Владивостока — «Россия». «Давайте, как люди сказали, так и сделаем», — согласился президент.
Рассуждая о планах строительства дорог, Марат Хуснуллин сообщил, что до конца 2023 года будет сдана вся трасса от Москвы до Казани. Он попросил президента отметить это в графике, чтобы «отступать было некуда». «С удовольствием, так давайте и сделаем, так и договоримся», — ответил Владимир Путин.
Также Марат Хуснуллин уточнил, что до конца декабря 2024 года удастся продлить трассу М-12 до Екатеринбурга и до Тюмени.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин (в центре) во время открытия участка скоростной автомобильной трассы М-12 (Москва – Казань – Екатеринбург)
Напомним, изначально планировалось, что М-12 соединит Москву и Казань через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. Однако в прошлом году Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что трасса должна быть продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Дорога длиной около 810 км должна стать частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай, куда на данный момент входят трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург и ЦКАД.
Далеко едущие планы
В этот же день открылась транспортная развязка на пересечении федеральной дороги М-8 «Холмогоры» с улично-дорожной сетью Мытищ. Как рассказал президенту губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, подключившийся к мероприятию из своего кабинета, строительство новых дорог позволяет привлекать в регион инвесторов и создавать рабочие места.
— Это очень долгожданная развязка, потому что Ярославка, спасибо федеральному проекту, постоянно расширяется, модернизируется, и был ограничен въезд в Мытищи и выезд соответственно. Сейчас растущий город получает второе дыхание, даже третье, можно сказать, потому что три выезда и въезда будет, — признался Андрей Воробьев.
Развязка улучшит жизнь более 260 тыс. жителей, сообщали ранее в пресс-службе губернатора.
Президент призвал на этом не останавливаться. Он отметил, что строительство дорог в Московской области должно продолжиться.
Всем присутствующим Владимир Путин напомнил, что в приоритете сейчас уменьшение количества аварийно-опасных участков дорог и пробок, а также повышение пропускной способности автострад. По данным Марата Хуснуллина, смертность на дорогах России по итогам года снизилась на 6%, количество жертв сократилось более чем на 700.
Распространение автомобильной сети тесно связано с туризмом. В Крым, как и на курорты Краснодарского края, ведет одна дорога — платная трасса М4 «Дон». Ее протяженность от МКАД до Новороссийска составляет около 1,5 тыс. км. Разрешенная скорость — от 90 до 130 км/час в зависимости от отрезка.
13 декабря открылся участок автодороги М-4 «Дон» в Воронежской области. По мнению президента, он сделает путешествия россиян на летний отдых более комфортными. Губернатор региона Александр Гусев похвастался, что дорогу удалось запустить на 10 месяцев раньше.
— Это очень важно, потому что к летнему сезону будущего года уже наши автомобилисты не будут испытывать тех трудностей, которые возникали. Мы уже находимся на южной границе области, 777-й км, и на протяжении всех этих километров дорога первой категории, скоростная, безопасная и очень комфортная для водителей, — сказал Александр Гусев.
Планируется построить и трассу от Москвы до Крыма, заявил Марат Хуснуллин. Ориентировочно работы завершатся до конца 2024 года.
Также для развития туризма в Северной Осетии появился тоннель к горнолыжному курорту «Мамисон». До открытия все движение было через понтонный мост, который наведен через Зарамагское водохранилище.
— Казалось бы, тоже длина тоннеля небольшая, но тоннель особой сложности. Сегодня он современный, вентилируемый, — доложил на церемонии открытия глава республики Сергей Меняйло.
Кроме того, в регионе появилось новое двухэтажное здание аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта Владикавказ. Его площадь составляет 5 574 кв. м, а пропускная способность — свыше 800 тыс. пассажиров в год.