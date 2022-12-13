Москва без Петушков: в России открылись новые участки трассы М-12

2022 год станет рекордным по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах. Об этом Владимир Путин заявил 13 декабря на церемонии ввода в строй новых и отремонтированных участков трасс, среди них и отрезки М-12 . По его словам, по итогу будет уложено около 165 млн кв. м . Как новые дороги изменят Россию и какие поручения дал президент — в материале «Известий».

Новые названия

13 декабря стал праздником для автолюбителей. Сразу в пяти регионах (во Владимирской, Воронежской, Московской, Свердловской областях и в Северной Осетии) открылись новые и реконструированные дороги . Как сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, всего в этот день стали доступными для движения порядка 136,5 км трасс.

За всеми субъектами Владимир Путин следил из Ново-Огарево. Он отметил, что нынешний год должен стать рекордным по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах — речь идет примерно о 165 млн кв. м . В прошлом году удалось построить чуть меньше — порядка 162 млн кв. м. Это небольшое, но все-таки движение вперед, заметил президент.

Москва без Петушков Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Больше всего внимания было приковано к трем участкам трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург, о дин во Владимирской области (он обеспечивает объезд населенных пунктов Петушки, Костерево, Лакинск, Пекша, Ворша и Колокша) и два в Свердловской — участок трассы Р-242 (Пермь — Екатеринбург), а также часть трассы Р-351 (Екатеринбург — Тюмень).

По традиции автомобили стартовали по команде президента, который следил за этим дистанционно. «Начинаем движение», — сказал он.

На открытии присутствовали вице-премьер Марат Хуснуллин и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Зампред правительства рассказал об итогах голосования по наименованию дорог. Россияне считают, что трассу М-12 следует назвать «Восток», а транснациональный коридор от Петербурга до Владивостока — «Россия». «Давайте, как люди сказали, так и сделаем», — согласился президент .

Рассуждая о планах строительства дорог, Марат Хуснуллин сообщил, что до конца 2023 года будет сдана вся трасса от Москвы до Казани . Он попросил президента отметить это в графике, чтобы «отступать было некуда». «С удовольствием, так давайте и сделаем, так и договоримся», — ответил Владимир Путин.

Также Марат Хуснуллин уточнил, что до конца декабря 2024 года удастся продлить трассу М-12 до Екатеринбурга и до Тюмени .

Москва без Петушков Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин (в центре) во время открытия участка скоростной автомобильной трассы М-12 (Москва – Казань – Екатеринбург) Фото: «Автодор»

Напомним, изначально планировалось, что М-12 соединит Москву и Казань через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. Однако в прошлом году Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что трасса должна быть продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Дорога длиной около 810 км должна стать частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай , куда на данный момент входят трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург и ЦКАД.

Далеко едущие планы

В этот же день открылась транспортная развязка на пересечении федеральной дороги М-8 «Холмогоры» с улично-дорожной сетью Мытищ . Как рассказал президенту губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, подключившийся к мероприятию из своего кабинета, строительство новых дорог позволяет привлекать в регион инвесторов и создавать рабочие места.

— Это очень долгожданная развязка, потому что Ярославка, спасибо федеральному проекту, постоянно расширяется, модернизируется, и был ограничен въезд в Мытищи и выезд соответственно . Сейчас растущий город получает второе дыхание, даже третье, можно сказать, потому что три выезда и въезда будет, — признался Андрей Воробьев.

Москва без Петушков Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Развязка улучшит жизнь более 260 тыс. жителей, сообщали ранее в пресс-службе губернатора.

Президент призвал на этом не останавливаться. Он отметил, что строительство дорог в Московской области должно продолжиться.

Всем присутствующим Владимир Путин напомнил, что в приоритете сейчас уменьшение количества аварийно-опасных участков дорог и пробок, а также повышение пропускной способности автострад. По данным Марата Хуснуллина, смертность на дорогах России по итогам года снизилась на 6%, количество жертв сократилось более чем на 700.

Распространение автомобильной сети тесно связано с туризмом. В Крым, как и на курорты Краснодарского края, ведет одна дорога — платная трасса М4 «Дон» . Ее протяженность от МКАД до Новороссийска составляет около 1,5 тыс. км. Разрешенная скорость — от 90 до 130 км/час в зависимости от отрезка.

13 декабря открылся участок автодороги М-4 «Дон» в Воронежской области . По мнению президента, он сделает путешествия россиян на летний отдых более комфортными. Губернатор региона Александр Гусев похвастался, что дорогу удалось запустить на 10 месяцев раньше.

— Это очень важно, потому что к летнему сезону будущего года уже наши автомобилисты не будут испытывать тех трудностей , которые возникали. Мы уже находимся на южной границе области, 777-й км, и на протяжении всех этих километров дорога первой категории, скоростная, безопасная и очень комфортная для водителей, — сказал Александр Гусев.

Планируется построить и трассу от Москвы до Крыма, заявил Марат Хуснуллин. Ориентировочно работы завершатся до конца 2024 года.

Москва без Петушков Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Также для развития туризма в Северной Осетии появился тоннель к горнолыжному курорту «Мамисон» . До открытия все движение было через понтонный мост, который наведен через Зарамагское водохранилище.

— Казалось бы, тоже длина тоннеля небольшая, но тоннель особой сложности. Сегодня он современный, вентилируемый, — доложил на церемонии открытия глава республики Сергей Меняйло.

Кроме того, в регионе появилось новое двухэтажное здание аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий аэропорта Владикавказ. Его площадь составляет 5 574 кв. м, а пропускная способность — свыше 800 тыс. пассажиров в год.