У кого болид: спрос на автосимуляторы в РФ вырос в два раза

Спрос на автомобильные симуляторы в России вырос в два раза год к году , рассказали «Известиям» ритейлеры. Наиболее популярные игры — Asseto Corsa, Gran Turismo, «Формула-1» и Need for Speed . Эксперты отмечают, что причинами повышенного интереса к виртуальным гонкам стали приход в них профессиональных пилотов, внимание к индустрии СМИ и блогеров, а также ситуация на рынке автопрома : многие европейские и американские производители ушли из нашей страны. Все эти факторы говорят о том, что в будущем внимание к виртуальному автоспорту только увеличится.

Бюджетный автоспорт

Спрос на автомобильные симуляторы в России вырос в 2,3 раза год к году , рассказали «Известиям» в пресс-службе «Авито». Интерес к игре Asseto Corsa увеличился в 4,5 раза (+352%), на втором месте серия «Формула-1» (+54%), а на третьем — Need for Speed (+32%). В Gran Turismo поклонники автоспорта играли на 18% чаще, чем в прошлом году, именно эта виртуальная гонка лидирует по продажам .

— Гоночные симуляторы — стабильно популярный жанр в наших сетях . Сейчас представлено около десятка игр для различных платформ, в том числе самые востребованные релизы 2022-го — Assetto Corsa Competizione, Gran Turismo 7, Need for Speed: Unbound , пик спроса на которые в этом году пришелся на январь – март. Наиболее популярной игрой в 2023-м стала Need for Speed: Unbound , вышедшая в конце 2022-го. Относительно декабря – января ее продажи выросли более чем на треть в феврале – мае этого года, — сказали в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

По данным «Яндекс.Маркета», в мае 2023 года самым востребованным на маркетплейсе брендом в сегменте автомобильных симуляторов стал Grand Turismo и ее версия Sport. В топ-3 самых также вошли Forza Horizon и Assetto Corsa .

Фото: Global Look Press/Jorge Gonzalez

Справка «Известий» Автомобильные симуляторы — это жанр гоночных видеоигр, в которых максимально точно воссоздаются реальные машины, трассы, спортивные команды. Для создания таких проектов разработчики вынуждены покупать лицензию у автопроизводителей, чтобы использовать тот или иной бренд. Для воссоздания трасс программисты используют специальные сканеры, чтобы детально перенести трек в виртуальный мир.

До недавнего времени автомобильные симуляторы были предметом роскоши, а промышленные гиганты использовали их для оттачивания мастерства пилотов гоночных академий . В 2020 году, во время пандемии, произошел первый всплеск спроса на подобную технику. Основными причинами стали запрет на проведение спортивных и массовых мероприятий, введение карантинных ограничений , рассказал пилот «Формула-4», многократный чемпион России и победитель международных соревнований по картингу Никита Ситников.

— Основным драйвером продаж симуляторов во время пандемии стали профессиональные пилоты, которые столкнулись с проблемой домашних тренировок, кроме того, параллельно началась гонка производителей специализированного оборудования для симрейсинга (симуляция гонок в виртуальном мире на реально существующих трассах и машинах), — добавил представитель компании GameSTUL!, российский производитель и разработчик авто- и авиасимуляторов Александр Казьмин.

Впоследствии многие увидели в кибергонках бюджетную замену реальному автоспорту , считает Никита Ситников. Для тренировок не требуется затрат на болид, работу механиков, замену комплектующих и резины . Наконец, отсутствуют расходы на выезд в другие города и страны, в частности, на транспортировку, проживание и прочие элементы, отметил эксперт.

Пилот Марк Жульжицкий Фото: Global Look Press/Panoramic

Автомобильные симуляторы — один из способов попасть в реальный мир гонок , отметил чемпион национальной гоночной серии Formula Russia, спортивный представитель гоночных команд Станислав Бурмистров. Например, благодаря серии Gran Turismo россиянин Марк Жульжицкий попал в серию LMP и проехал гонку «24 часа Ле-Мана» , добавил он.

Увлекательное шоу

Свою роль в популяризации автомобильных симуляторов среди любителей гонок в России сыграли блогеры и медиа , считают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Большую популярность в России набирает «Формула-1» , во многом благодаря Netflix, который выпускает одноименный документальный сериал. Кроме того, активно развиваются YouTube-каналы, которые продвигают симрейсинг, у них становится всё больше подписчиков и просмотров , — отметил автор YouTube-канала Kus Kus Racing Павел Федянин.

Отдельные блогеры умело снимают фильмы и обзоры лучших гоночных автомобилей прошлого. Как результат — игры с большим количеством культовых спортивных машин (серии Forza Horizon и Gran Turismo) становятся лучшим способом удовлетворить любопытство автоэнтузиастов , сказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов

Фото: Global Look Press/Marta FernáNdez Jara

— Высокий уровень развития технологий, вовлеченность СМИ и крупных компаний в развитие и популяризацию симрейсинга привели к тому, что многие сейчас стали справедливо выбирать виртуальный спорт , — согласился Никита Ситников.

Еще одна причина роста востребованности симуляторов в том, что новинки мирового автопрома практически исчезли из медийного поля , добавил Евгений Харитонов. В салоны в основном импортируются китайские семейные кроссоверы — по-своему хорошие машины, но уж точно не культовые и не спортивные. Поэтому знакомиться с новинками приходится с помощью игр, добавил он.

— Многими автомобилями, представленными в играх, обычный геймер никогда не сможет управлять в реальности. Симуляторы остаются едва ли не единственным способом прокатиться на машине своей мечты , — сказал креативный директор «Навигатора игрового мира» и основатель русскоязычного канала о Nintendo «NintenДА» Александр Артемов.