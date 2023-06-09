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Фатальная новинка: чего ждать от перезапуска Mortal Kombat

Поиграть в легендарный файтинг можно будет уже в сентябре
Фото: NetherRealm Studios
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Двенадцатый Mortal Kombat выходит под цифрой 1, это перезапуск одной из главных франшиз в индустрии развлечений. Реклама новинки идет давно, но только сейчас на фестивале Summer Game Fest (США) впервые показали, что представляет собой игра в действии. Персонажи-бойцы теперь выглядят реалистично, как в кино, а сами битвы стали еще более жестокими и кровавыми. Главная новость — можно играть за Жан-Клода Ван Дамма. «Известия» рассказывают, чего еще ждать от громкого осеннего релиза.

Знакомая задумка, новое исполнение

В четырехминутный ролик, который показали на фестивале, включили несколько внутриигровых сцен и непосредственно сами бои. Сразу заметно улучшение графики и анимации по сравнению с 11-й частью (и без того высокотехнологичной, рассчитанной на продвинутые видеоприставки последнего поколения), но основным нововведением в Mortal Kombat 1 стала система камео-бойцов.

С ее помощью игроки выбирают партнера, которого можно будет призвать во время боя, и тот поможет одержать победу над противником. В видео показали, что атаки подконтрольных героев можно совмещать, что обеспечивает обилие комбинаций. Также зрители увидели популярных персонажей-бойцов, которые будут доступны игрокам: Джонни Кейдж, Кенши, Китана, Кун Лао, Лю Кан, Милина, Рэйден, Скорпион, Саб-Зиро и Шан Цзун (он открывается за предзаказ в качестве бонуса).

В качестве «партнеров» числятся Горо, Кано, Кун Лао, Джакс, Скорпион, Соня Блейд, Страйкер и Саб-Зиро. Большую часть всех названных героев можно было видеть не только в играх, но и в фильмах и мультсериалах. Но их дизайн основан на внешнем виде из предыдущих частей именно игры, что должно вызвать ностальгию у бывалых фанатов.

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Разработчики раскрыли подробности грядущей Mortal Kombat 1

Нововведения разработчики объяснили просто: Mortal Kombat выходит с 1992 года и в последние несколько лет они столкнулись с застоем. Новинка должна перезагрузить франшизу, потому она и выходит под цифрой 1, но события прошлых файтингов не были совсем перечеркнуты. Mortal Kombat 1 — сиквел к 11-й части, вышедшей в 2019 году. В предыдущей игре один из бойцов шаолиньский монах Лю Кан обрел божественные силы и с их помощью создал альтернативную временную линию. В ней и будут происходить события предстоящего релиза. Получилась новая история со знакомыми героями. Эксперименты с альтернативными таймлайнами активно практикуются марвеловскими блокбастерами, и публика уже так к ним привыкла, что морталкомбатский финт для нее сложным не станет.

Mortal Kombat 1 следует по стопам предыдущих частей: осталась любимая геймерами система X-Ray фаталити — особо жестоких завершающих приемов, показывающих, как бойцы ломают друг другу кости. Вид на сражение всё еще сбоку, игрокам всё так же предстоит выполнять непростые комбинации атак.

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Ждали Ван Дамма 30 лет

Первоначально у создателей Mortal Kombat была идея разработать весь этот проект про Жан-Клода Ван Дамма. Источником вдохновения для игры послужил «Кровавый спорт», но заполучить легендарного актера им тогда не удалось. Спустя 30 лет Ван Дамм появился в игре, но в виде дополнительного внешнего облика для Джонни Кейджа — одного из семи оригинальных персонажей файтинга 1992 года, в основу которого как раз лег образ Ван Дамма. Но доступен он будет в качестве дополнительного платного контента.

Mortal Kombat
Фото: NetherRealm Studios

Также в анонсирующем геймплейном трейлере показали любимчиков геймеров, ниндзя в красочных кимоно Саб-Зиро и Скорпиона. В предыдущих играх эта парочка была заклятыми врагами, но, судя по ролику, теперь они союзники. Еще в глаза бросается их новый внешний вид. Например, Скорпион избавился от черного капюшона и теперь выглядит более человечно, хотя классическая черно-желтая цветовая палитра присутствует. Остался ли облик с пламенным черепом, который полюбился игрокам в прошлых частях, в геймплейном ролике не показали, зато классический прием с притягивающим крюком и криком «Подойди-ка сюда!» всё еще на месте. Похожие изменения затронули и Саб-Зиро, он теперь тоже без капюшона, но сохранил свои ледяные приемы и голубой костюм.

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В России до официальной драки не дойдет

Релиз игры запланирован на 19 сентября этого года. Новый Mortal Kombat будет доступен на компьютерах через онлайн-магазины Steam и Epic Games Store, а также на консолях Xbox Series X/S и PlayStation 5 (на PlayStation 4 и Xbox one игра будет недоступна). Но в России официального выхода не случится: при попытке предзаказать новинку для ПК через официальные виртуальные площадки появляется сообщение, что «товар недоступен в вашем регионе».

На неофициальных популярных маркетплейсах уже появились предложения о покупке ключа к игре для Steam и консолей. Цены сильно варьируются, например, опции для Steam начинаются от 4800 до 5600 рублей. Для Xbox стоимость выше: минимальная — 5900 рублей, максимальная — 6800 рублей, а премиальное стоит от 9 тыс. до 10 тыс. рублей.

Mortal Kombat
Фото: Warner Bros. Games

В других онлайн-магазинах можно предзаказать физическую копию (диски и картриджи) для игровых консолей Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Поступление товара ожидается с 21 сентября, а цена начинается от 5900 рублей.

Дороже всего обойдется коллекционное издание, стартовая цена — от 34 тыс. рублей. Помимо игры на физической копии в него входит скульптура Лю Кана 42 см высотой, три тематических принта, «скин» Жан-Клода Ван Дамма, шесть дополнительных персонажей и пять камео-бойцов, ранний доступ, а также специальные коды, открывающие допконтент. Разработчики обещают выпустить еще несколько дополнений в будущем, которые тоже будут платными.

На официальной страничке игры разработчики пишут, что стандартное издание будет стоить $70 (5700 рублей по текущему курсу), премиальное — $110 (9 тыс. рублей), а коллекционное — $250 (20,5 тыс. рублей). Так что, исключая набор со статуэткой, цены несильно отличаются от рекомендуемых.

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