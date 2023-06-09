Фатальная новинка: чего ждать от перезапуска Mortal Kombat

Двенадцатый Mortal Kombat выходит под цифрой 1, это перезапуск одной из главных франшиз в индустрии развлечений. Реклама новинки идет давно, но только сейчас на фестивале Summer Game Fest (США) впервые показали, что представляет собой игра в действии. Персонажи-бойцы теперь выглядят реалистично, как в кино, а сами битвы стали еще более жестокими и кровавыми. Главная новость — можно играть за Жан-Клода Ван Дамма. «Известия» рассказывают, чего еще ждать от громкого осеннего релиза .

Знакомая задумка, новое исполнение

В четырехминутный ролик, который показали на фестивале, включили несколько внутриигровых сцен и непосредственно сами бои. Сразу заметно улучшение графики и анимации по сравнению с 11-й частью (и без того высокотехнологичной, рассчитанной на продвинутые видеоприставки последнего поколения), но основным нововведением в Mortal Kombat 1 стала система камео-бойцов .

С ее помощью игроки выбирают партнера, которого можно будет призвать во время боя, и тот поможет одержать победу над противником . В видео показали, что атаки подконтрольных героев можно совмещать, что обеспечивает обилие комбинаций . Также зрители увидели популярных персонажей-бойцов, которые будут доступны игрокам : Джонни Кейдж, Кенши, Китана, Кун Лао, Лю Кан, Милина, Рэйден, Скорпион, Саб-Зиро и Шан Цзун (он открывается за предзаказ в качестве бонуса).

В качестве «партнеров» числятся Горо, Кано, Кун Лао, Джакс, Скорпион, Соня Блейд, Страйкер и Саб-Зиро. Большую часть всех названных героев можно было видеть не только в играх, но и в фильмах и мультсериалах . Но их дизайн основан на внешнем виде из предыдущих частей именно игры, что должно вызвать ностальгию у бывалых фанатов.

Нововведения разработчики объяснили просто: Mortal Kombat выходит с 1992 года и в последние несколько лет они столкнулись с застоем. Новинка должна перезагрузить франшизу, потому она и выходит под цифрой 1, но события прошлых файтингов не были совсем перечеркнуты. Mortal Kombat 1 — сиквел к 11-й части, вышедшей в 2019 году. В предыдущей игре один из бойцов шаолиньский монах Лю Кан обрел божественные силы и с их помощью создал альтернативную временную линию. В ней и будут происходить события предстоящего релиза . Получилась новая история со знакомыми героями. Эксперименты с альтернативными таймлайнами активно практикуются марвеловскими блокбастерами, и публика уже так к ним привыкла, что морталкомбатский финт для нее сложным не станет.

Mortal Kombat 1 следует по стопам предыдущих частей: осталась любимая геймерами система X-Ray фаталити — особо жестоких завершающих приемов, показывающих, как бойцы ломают друг другу кости. Вид на сражение всё еще сбоку, игрокам всё так же предстоит выполнять непростые комбинации атак.

Ждали Ван Дамма 30 лет

Первоначально у создателей Mortal Kombat была идея разработать весь этот проект про Жан-Клода Ван Дамма. Источником вдохновения для игры послужил «Кровавый спорт», но заполучить легендарного актера им тогда не удалось. Спустя 30 лет Ван Дамм появился в игре, но в виде дополнительного внешнего облика для Джонни Кейджа — одного из семи оригинальных персонажей файтинга 1992 года , в основу которого как раз лег образ Ван Дамма. Но доступен он будет в качестве дополнительного платного контента.

Фото: NetherRealm Studios

Также в анонсирующем геймплейном трейлере показали любимчиков геймеров, ниндзя в красочных кимоно Саб-Зиро и Скорпиона. В предыдущих играх эта парочка была заклятыми врагами, но, судя по ролику, теперь они союзники . Еще в глаза бросается их новый внешний вид. Например, Скорпион избавился от черного капюшона и теперь выглядит более человечно , хотя классическая черно-желтая цветовая палитра присутствует. Остался ли облик с пламенным черепом, который полюбился игрокам в прошлых частях, в геймплейном ролике не показали, зато классический прием с притягивающим крюком и криком «Подойди-ка сюда!» всё еще на месте . Похожие изменения затронули и Саб-Зиро, он теперь тоже без капюшона, но сохранил свои ледяные приемы и голубой костюм .

В России до официальной драки не дойдет

Релиз игры запланирован на 19 сентября этого года. Новый Mortal Kombat будет доступен на компьютерах через онлайн-магазины Steam и Epic Games Store, а также на консолях Xbox Series X/S и PlayStation 5 (на PlayStation 4 и Xbox one игра будет недоступна). Но в России официального выхода не случится: при попытке предзаказать новинку для ПК через официальные виртуальные площадки появляется сообщение, что «товар недоступен в вашем регионе» .

На неофициальных популярных маркетплейсах уже появились предложения о покупке ключа к игре для Steam и консолей . Цены сильно варьируются, например, опции для Steam начинаются от 4800 до 5600 рублей. Для Xbox стоимость выше: минимальная — 5900 рублей, максимальная — 6800 рублей, а премиальное стоит от 9 тыс. до 10 тыс. рублей .

Фото: Warner Bros. Games

В других онлайн-магазинах можно предзаказать физическую копию (диски и картриджи) для игровых консолей Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Поступление товара ожидается с 21 сентября, а цена начинается от 5900 рублей .

Дороже всего обойдется коллекционное издание, стартовая цена — от 34 тыс. рублей . Помимо игры на физической копии в него входит скульптура Лю Кана 42 см высотой, три тематических принта, «скин» Жан-Клода Ван Дамма, шесть дополнительных персонажей и пять камео-бойцов, ранний доступ, а также специальные коды, открывающие допконтент . Разработчики обещают выпустить еще несколько дополнений в будущем, которые тоже будут платными.