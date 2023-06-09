Дело пахнет релизом: на Summer Game Fest 2023 показали самые долгожданные игры

В Лос-Анджелесе 8 июня стартовал Summer Game Fest 2023 (SGF), который ежегодно проводится журналистом Джеффом Кейли (Geoff Keighley). Трансляцию события наблюдают геймеры по всему миру. На мероприятии разработчики анонсируют свои предстоящие проекты. В этом году поклонникам игр показали трейлер Mortal Kombat 1, Witchfire, Honkai Star Rail и другие. Помимо игр, на фестивале был представлен новый сезон сериала «Ведьмак» от Netflix. Самые громкие анонсы, дополнение для Dead by Daylight, новый Sonic и другие подробности — в материале «Известий».

История события

Летний фестиваль игр Summer Game Fest ежегодно проводится с 2020 года. Он был создан после отмены самых масштабных мероприятий отрасли ввиду пандемии Covid-19. Организатор события Джефф Кейли в 2020 году покинул пост продюсера шоу E3 Coliseum после 25 лет сотрудничества с Electronic Entertainment Expo. Вскоре игровые компании предложили Кейли устранить пробел индустрии, образовавшийся из-за отмены офлайн-мероприятий. В первый год своего существования Summer Game Fest продлился четыре месяца и произвел настоящий фурор. Кейли пришлось в ускоренном темпе осваивать азы проведения мероприятий в онлайн-формате для всего мира.

В этом году SGF проходит вживую на сцене YouTube Theater Лос-Анджелеса, однако зрители по всему миру могут наблюдать трансляцию события.

Mortal Kombat 1

С момента выхода Mortal Kombat 11: Aftermath прошло четыре года, и, наконец, поклонники серии увидят новый проект. В рамках SGF разработчики NetherRealm Studios презентовали первый геймплейный трейлер Mortal Kombat 1 (MK1). Предстоящий релиз является перезапуском серии с новой историей, где переосмыслят версии многих знаковых персонажей. Из нововведений — камео-бойцы, которые могут помогать основному персонажу в сражении. Для призыва бойца игроку предстоит накопить энергию, что позволит пользователям не злоупотреблять новой функцией.

Фото: NetherRealm Studios

Знаковым для 30-летней франшизы станет появление скина Жан-Клода Ван Дамма, который в свое время послужил прототипом для создания героя Джонни Кейджа. «Мы давно хотели добавить Дамма. У нас было, наверное, около пяти попыток. И вот, наконец, он у нас появился. Частично его озвучкой занялся сам Дамм», — комментирует событие креатор серии Эдвард Бун (Edward Boon).

Уже сейчас пользователи могут оформить предзаказ MK1 и получить доступ к проекту 14 сентября, официальный релиз состоится на пять дней позже — 19 сентября. Игра будет доступна на консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и PC.

Witchfire

Студия The Astronauts, основанная бывшими разработчиками Painkiller и Bulletstorm, на презентации SGF анонсировала дату выхода фэнтезийного шутера Witchfire. Игра поступит в продажу уже 20 сентября текущего года в версии эксклюзивно для раннего доступа Epic Games Store.

Во время первоначальной разработки, начиная с конца 2015 года, игра создавалась как постапокалиптический научно-фантастический симулятор выживания под кодовым названием Astro Project 2, а затем превратилась в шутер от первого лица в жанре темного фэнтези. Вместо планировавшихся изначально боевых арен в проекте будут открытые уровни. По словам главы The Astronauts Адриана Хмеляжа (Adrian Chmielarz), это позволит пользователю самому определять порядок исследования зон.

Фото: The Astronauts

Sonic Superstars

В ходе Summer Game Fest компания Sega представила новую часть вселенной Соника — Sonic Superstars, такое же название носила игра, вышедшая в 2004 году на PlayStation 2.

Трейлер показал геймплей и новые динамичные механики. Разработчики анонсировали полное переосмысление прежней пиксельной графики в новую и современную 3D. Теперь в игру смогут играть до четырех пользователей по Сети в локальном совместном режиме. Игрокам предстоит сразиться с доктором Эггманом и новым таинственным противником. Точной даты разработчики не назвали, но ориентироваться стоит на осень этого года.

Фото: Sega

Marvel's Spider-Man 2

В рамках SGF компания Insomniac Games объявила дату выхода Marvel's Spider-Man 2. В новой части игры появятся два главных злодея — охотник Крэйвен и Веном. Мероприятие также посетил креативный директор Брайан Интихар (Bryan Intihar). «Крэйвен очень отличается от персонажей, которых мы делали до этого. Он силен не благодаря магии или каким-то технологиям. Он просто лучший охотник в мире, и он отправился в Нью-Йорк на свою самую грандиозную охоту», — комментирует одного из злодеев Интихар. Кроме того, креатор оставил интригу для поклонников и не раскрыл, кто именно скрывается за обличием Венома. Игра выйдет 20 октября этого года эксклюзивно для PlayStation 5.

Фото: Insomniac Games

Дополнение Dead by Daylight

Разработчики Behaviour Interactive анонсировали дату выхода дополнения с известным американским актером Николасом Кейджем в своем многопользовательском хорроре Dead by Daylight.

Актер вышел на сцену SGF и презентовал своего персонажа: «Я играю утрированную версию киноактера Ника Кейджа. Он собирается на съемки, но просыпается в тумане. И в тумане он окружен воронами и серийными убийцами. Это будет похоже на прятки в команде еще из трех человек. Им предстоит работать вместе, чтобы выжить. Мне это нравится». Также актер уделил особое внимание тому, что всю озвучку он записывал самостоятельно, так как хотел предоставить игрокам полное погружение в игровой процесс. Глава с Николасом Кейджем станет доступна 25 июля на консолях и PC.

Третий сезон «Ведьмака»

Помимо многочисленных игр, на фестивале SGF показали расширенный трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак». Премьера запланирована на 29 июня. В новом ролике зрителям рассказали немного больше о том, чего стоит ожидать от этого сезона. Теперь ведьмак-наемник Геральт живет на отшибе вместе со своей возлюбленной — чародейкой Йеннифер. Вместе они воспитывают приемную дочь Цири, которую учат каждый своему ремеслу.

Сначала зрителям станут доступны пять серий, еще три эпизода выйдут 27 июля. Для актера Генри Кавилла это последний сезон перед тем, как ему на смену придет Лиам Хемсфорт. «Ведьмака» продлили на четвертый и пятый сезон.

Прочие новинки

Всего на презентации анонсировали более 40 проектов. Так, стало известно, что Honkai Star Rail выйдет на PlayStation 5. В свою очередь, Pocket Pais представила новую игру Palworld, которая появится в раннем доступе на PC в январе 2024 года.

Японская студия-разработчик Square Enix продемонстрировала предстоящую мобильную игру Final Fantasy для iOS и Android — Final Fantasy 7: Ever Crisis. Предварительная регистрация уже открыта. Разработчики подчеркнули, что игра будет охватывать все связанные со вселенной Final Fantasy 7 истории, но главы будут добавляться в проект постепенно.